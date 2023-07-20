Міцне партнерство: у ПАР похвалили Путіна за відмову їхати на саміт БРІКС у Йоганнесбург

За словами журналістів, криза, яка виникла через можливість Путіна на саміт до Південної Африки, позначилася на валютному ринку і ринку облігацій країни.

У південній Африці похвалили президента РФ Володимира Путіна за те, що той не поїде на саміт БРІКС у Йоханесбурзі, який відбудеться в серпні. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляють, що посол Південної Африки в БРІКС Аніл Суклал сказав, що це рішення свідчить про зрілість і силу партнерства Російської Федерації та ПАР.

Видання пише, що криза, яка виникла через можливість Путіна на саміт до Південної Африки, позначилася на валютному ринку і ринку облігацій країни.

Однак, як повідомляється, глава Кремля все одно візьме участь у всіх засіданнях, хоч РФ особисто представлятиме глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Також Суклал зазначив, що понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до блоку БРІКС.

"Офіційно до БРІКС звернулися 22 країни, стільки ж неформальних звернень", — сказав він.

За словами Суклала, Південна Африка запросила 69 світових лідерів узяти участь у відповідних заходах, що свідчить про зацікавленість блоку в посиленні свого впливу.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що в ПАР хотіли б, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС. За інформацією журналістів, президент ПАР Рамафоса поговорив з українським колегою Зеленським. Переговори були зосереджені насамперед на дітях, яких Росія має повернути на Батьківщину.

Крім того, 19 липня стало відомо, що Путін відмовився брати участь у саміті БРІКС у ПАР . Оскільки президента РФ можуть заарештувати за ордером МКС, російську делегацію в Африку в серпні очолить глава МЗС Лавров.

Потім у РФ пояснили, чому Путін не полетить на саміт БРІКС. На думку російських пропагандистів, якби президент РФ вирушив до Південної Африки, то Великобританія і США могли б збити його літак.