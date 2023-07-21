Не роззулись у мечеті: у Москві мусульмани вийшли на мітинг проти силовиків РФ (відео)

Як показують кадри, зняті на вулицях Москви, мусульмани не бояться російських силовиків, бо відкрито і вільно рухаються вулицями російської столиці.

21 липня по вулицях Москви пройшов натовп громадян, які сповідують мусульманську віру. Люди зібрались на мітинг, протестуючи проти дій російських силовиків, які порушили правило, важливе для віруючих. Про деталі подій на вулицях столиці РФ розповіли у російському медіа SOTA.

Автори дописів пояснили, що примусило людей вийти на мітинг. Зокрема, нагадали, що кілька днів тому російські силовики прийшли з обшуком у мечеть. При цьому вони не роззулись, як того вимагає мусульманська традиція.

Московський імам, на якого посилаються в дописі, стверджує, що мусульмани, які мешкають в Москві та Підмосков'ї отримали повідомлення з закликом вийти на вулиці з ходою протесту. Мета протесту — показати, що вони активно не згодні зі "свавіллям людей у формі, людей у погонах". Також згадують про те, що людей цієї віри росіяни ображають і називають словами, які імамам не хотів повторювати.

У мережі опублікували відео з кадрами протестної ходи. На відео видно, як вулицею Москви рухається колона з кількох десятків, можливо, й з кількох сотень, дорослих чоловіків. Частина закриває обличчя, частина — крокує відкрито. Вони спокійно ідуть у певному напрямку, при цьому вигукують час від часу "Аллах акбар!".

Вздовж колони переміщують невідомі особи на електросамокатах, які розглядають, що відбуваються на московському проспекті. Також помітно кілька фотографів, які фіксують події.

Протест мусульман в Москві 21 липня 2023 року

У Telegram-каналі "Москвач" додають певні деталі. Зокрема вказують, що рейд силовиків відбувся в молитвений дім в Котельниках (південно-східне передмістя Москви, сусідить з Люберцями). Зазначено, що заклики до протестів мусульман з'явились у мережі напередодні — тобто 20 липня. Побоюючись заворушень, біля мечеті на Великій Татарській зібралось кілька автобусів поліції та Росгвардії.

Видання "Кавказ. Реалії" вказує, що ідеться про подію, яка сталась 15 липня. Тоді протест проти дій силовиків висловив навіть очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Нагадуємо, напередодні стався інцидент в іншому передмісті Москві — в поселенні Вороновське. Згідно з повідомленнями свідків, на дах медзакладу Міноборони РФ упав безпілотник невідомого походження.

Тим часом Рамзан Кадиров, який висловився щодо свавілля російських силовиків, на початку липня повідомив, що іде у відпустку. Замість себе залишив прем'єр-міністра Чечні Мусліма Хутчієва, який має розв'язувати усі проблеми, які можуть виникнути у розпал війни РФ проти України.