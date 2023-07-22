Найспекотніші вихідні за останні 50 років: на Грецію чекають "пекельні" дні, – ЗМІ (відео)

В Афінах очікується температура до 45 градусів за Цельсієм. Через аномально високу температуру в країні вирують пожежі, а також фіксуються випадки смерті людей від теплових ударів.

У Греції очікуються найспекотніші вихідні у липні за останні 50 років. Хвиля спеки триватиме декілька днів. Про це повідомляє The Guardian.

Провідний метеоролог Панагіотіс Джаннопулос з державної телекомпанії ERT попередив, що на вихідних очікується спека подекуди з температурою повітря понад 40 градусів за Цельсієм. Тому уряд закликає людей працювати з дому й не виходити на вулицю без нагальної потреби. Ключові туристичні обʼєкти будуть закриті для відвідувачів.

"Ці вихідні ризикують стати найспекотнішими в липні за останні 50 років. Температурах в Афінах перевищуватиме 40 градусів протягом шести-семи днів до кінця липня", — заявив Джаннопулос.

Зазначається, що такий тривалий період високої температури є винятковим для грецької столиці. В центральному регіоні Фессалії очікують до 45 градусів за Цельсієм. Вже відомо, що від теплового удару помер 46-річний чоловік. Подія сталася на острові Евія. Через високу температуру почалася серцево-дихальна недостатність. Чоловік помер у госпіталі.

Через високу температуру є ймовірність пожеж. Зараз в країні вирує 79 лісових пожеж по всій країні. Тому рятувальні служби переведені в стані готовності. Для допомоги з пожежами Франція, Кіпр, Італія та Ізраїль надіслали авіацію. Також протипожежні літаки та гелікоптер надіслала Туреччина.

Нагадаємо, 20 липня таблоїди писали, що Нострадамус передбачив смертоносну спеку в Європі у 2023 році.

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