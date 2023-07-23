Карантин не страшний: Путін обіймався з росіянами після переговорів із Лукашенком (відео)

За підсумками зустрічі глава Кремля порушив правила ізоляції, які були придумані для його оточення. Користувачі соцмереж висміяли фотосесію Путіна і припустили, що в ній брали участь не тільки співробітники ФСО, а й члени їхніх сімей.

Володимир Путін несподівано влаштував фотосесію з "народом" у Кронштадті після переговорів з Олександром Лукашенком 23 липня. Відео президента РФ, який радісно обіймається з натовпом, опублікували в російських Telegram-каналах.

Під час спілкування з "народом" політика запитали, чому він так запросто нехтує найсуворішими правилами карантину, які поширюються на всіх, хто з ним контактує. Як відомо, оточення Путіна в Кремлі на постійній основі здають ПЛР-тести, аналізи на грип, стафілокок, глисти. Пілоти і медики президента регулярно перебувають в ізоляції, щоб у жодному разі нічим не заразити главу держави.

Російський президент, продовжуючи позувати на камеру, відповів, що для нього "люди важливіші".

Користувачі соцмереж припустили, що глава Кремля спеціально влаштував постановочну фотосесію, і пожартували, що в зйомках брали участь не тільки співробітники ФСО, а й члени їхніх сімей.

Нагадаємо, 15 червня російський військовий кореспондент Олександр Сладков зізнався, що йому довелося провести певний час на карантині перед зустріччю з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Путін рідко спілкується зі своїм електоратом. Особливо з початку пандемії коронавірусу 2019 року. Одна з останніх "зустрічей" президента з народом відбулася 19 березня під час несподіваної поїздки в зруйнований армією РФ Маріуполь. Там Путін нібито спілкувався з "місцевими жителями".

Візит російського політика викликав чимало домислів у Мережі. Деякі блогери відкрито говорили про постановку, оскільки Путіна знімали то зі спини, то на відстані, а фото були розмиті. Крім того, він практично нічого довше за пару слів не говорить. У Мережі припускали, що замість президента РФ на кадрах був його двійник.

Фокус повідомляв 23 липня, що Олександр Лукашенко приїхав з робочим візитом до РФ на переговори з Путіним. Під час зустрічі політик поскаржиться російському президенту на "вагнерівців". За словами Лукашенка, найманці Пригожина просять направити їх "на екскурсію" до Варшави і Жешува.

Фокус також писав, що під час зустрічі з Путіним 23 липня Лукашенко знову пообіцяв показати, звідки готується напад на Білорусь. На думку політика, польські Збройні сили "готують ґрунт" для нападу на Білорусь. Також загроза з боку Польщі нібито існує і для західних регіонів України.