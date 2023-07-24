Використовують антени на дахах: спецслужби РФ стежать за владою Молдови, — ЗМІ (фото)

Як зазначають журналісти, російські розвідники, які працюють у Молдові, раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Представники спецслужб Російської Федерації здійснюють стеження за офіційними особами в Молдові, використовуючи низку пристосувань. Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider від 24 липня.

Повідомляють, що на даху посольства РФ у Кишиневі з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок.

Крім того, на даху посольства і сусідньої будівлі періодично можна помітити людей. Особлива активність спостерігається напередодні президентських виборів або під час візитів закордонних делегацій.

Журналісти з'ясували, що особи на даху посольства є офіцерами зв'язку з ГРУ і СЗР, пов'язаними з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Одним із цих офіцерів, за даними розслідувачів, виявився співробітник ГРУ Павло Якунін, який здійснював маніпуляції зі з'єднувальними кабелями напередодні Євросаміту. У той самий період було здійснено хакерську атаку на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС і Служби інформаційних технологій та кібербезпеки.

Як зазначають журналісти, розвідка РФ активізувала в Молдові у 2015 році. У публікації йдеться, що з метою підтримки політика Ігоря Додона країну відвідували кадрові офіцери ГРУ, СЗР і 5-ї Служби ФСБ, серед яких Сергій Сарапулов, Сергій Корольов, Ігор Науменко, Олександр Миронов, Костянтин Валдай, Олександр Кошуренко та Олександр Чикуров.

Сергій Корольов

Олександр Чикуров

За даними видання, Сергій Корольов у 2016 році шпигував під прикриттям дипломата в російському консульстві в Сан-Франциско, а Олександр Чикуров є співробітником 85-го Головного центру спеціальної служби Міноборони РФ, який стоїть за хакерською групою APT28.

Автори розслідування зазначають, що групу APT28 помітили у зломах серверів Демократичної партії США і співробітників передвиборчого штабу Гілларі Клінтон, а пізніше — у зломі пошти передвиборчого штабу Емманюеля Макрона і депутатів Бундестагу.

Розслідувачі з'ясували, що наразі офіцерами-зв'язківцями та "слухачами" в Кишиневі командує Олександр Васинович, якого часто можна помітити на даху російського посольства.

Олександр Васинович на даху російського посольства

У публікації також ідеться, що дружини згаданих росіян часто відвідують Молдову. Джерело видання в прикордонній службі Молдови розповіло, що дружини російських офіцерів розвідки нерідко перевозять із собою по кілька флешок і жорстких дисків.

Нагадаємо, що агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало найбільшу в історії російську агентурну мережу, яка мала намір підривати потяги з військовою та гуманітарною допомогою для України.

Ми також писали про те, що на Херсонщині СБУ затримала військову, яка шпигувала за українськими розвідувальними безпілотниками та за позиціями ППО. Жінка співпрацювала з ГРУ РФ, яке її завербувало через соцмережі.