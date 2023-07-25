Відтяв вухо та зламав ніс: у культурній столиці РФ росіянин побив суддю шахівницею

Літній чоловік перебуває у важкому стані. Він частково втратив пам’ять внаслідок завданих дерев’яною шахівницею травм, тож не пам’ятає подробиць нападу.

Міжнародний день шахів відзначився у Росії жорстокою бійкою у петербурзькому шаховому клубі. У деталях інциденту, що стався 20 липня, розібрались журналісти Sportbox.

Бійка сталася у клубі "Петрівська тура", де багато років працює 64-річний адміністратор і суддя Сергій Відякін. За даними ЗМІ, ввечері 19 липня чоловік з невідомих причин затримався на роботі та перестав відповідати рідним. Зранку наступного дня знайшли його тіло в калюжі крові. Неподалік нападник залишив закривавлену шахівницю, виготовлену з дерева.

За інформацією російських медіа, постраждалому діагностували черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом носа, а також різані рани на обличчі та голові. Окрім того, невідомий відтяв жертві вухо.Вже у лікарні з’ясувалося, що Відякін частково втратив пам’ять та не пам’ятає деталей бійки.

Насилля у шаховому клубі породила кілька версій подій. В одному з російських ЗМІ повідомляли про трьох постраждалих — згаданого суддю, а також охоронця та адміністратора. За цим припущенням, бійка почалася під час турніру. Нібито учасник не стримав агресії, та був затриманий поліціянтами.

За іншою версією, від нападу постраждав тільки суддя, а слідство підозрює директора клубу.

"Достеменно відомо лише, що стан Сергія Григоровича після нападу оцінюється як тяжкий. Попереду на нього чекає лікування та відновлення", — підкреслили журналісти.

Кривава бійка за участі шахівниці: в Санкт-Петербурзі затримали підозрюваного

24 липня у ГУ МВС по Санкт-Петербургу прокоментували інцидент у шаховому клубі. За версією слідства, суддю жорстоко побив неназваний колега.

"У ході перевірки встановлено, що напередодні ввечері у приміщенні клубу, після спільного розпивання спиртних напоїв між потерпілим та його колегою виник конфлікт, під час якого останній завдав множинних травм своєму опонентові", — йдеться у повідомленні пресслужби.

У відомстві зазначили, що поліція порушила кримінальну справу та затримала підозрюваного.

Нагадаємо, 25 липня поліція Києва викрила керівницю "Укрзалізниці", що витратила з бюджету 380 тисяч гривень на штучну ялинку. Тепер жінці загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

У Тайвані ведуть слідство проти поліціянтів, які залучили 13-річну дівчину до розслідування. Постраждалу, яка була відправлена "приманкою", під час таємної операції зґвалтував насильник.