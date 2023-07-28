Переворот у Нігері: в Африці виникла "смуга заколотників" від Атлантики до Червоного моря, — ЗМІ

Згідно з повідомленнями ЗМІ, захоплення влади військовими відбулося після п'яти успішних переворотів, що відбулися за останні три роки в Західній Африці.

Якщо військовий переворот у Нігері вдасться, то він завершить смугу країн, що перебувають під військовим управлінням, яка тягнеться від Атлантичного океану і включає Гвінею, Малі, Буркіна-Фасо, Чад і Судан. Про це 27 липня пише Bloomberg.

Так, за повідомленнями ЗМІ, у середу ввечері група солдатів із президентської гвардії заявила, що "поклала кінець режиму" у зв'язку з "постійним погіршенням ситуації з безпекою, поганим економічним і соціальним управлінням".

Назвавши себе Національною радою із захисту батьківщини (CNSP), — згідно з французькою абревіатурою, — заколотники оголосили про призупинення діяльності всіх державних інститутів і розпуск парламенту в заяві, переданій по державному телеканалу.

Фото: Bloomberg

Заявивши, що вони представляють усі підрозділи сил безпеки і оборони, група також ввела комендантську годину з 22.00 до 5.00.

Переворот у Нігері — останні новини

За повідомленням журналістів, у листі, опублікованому в соціальних мережах, армія, яка спочатку виступала проти дій бунтівників, заявила про свою підтримку учасників перевороту, щоб "уникнути кровопролиття". Заява була підписана начальником штабу армії генералом Абду Сідіку Іссою.

"Серед військовослужбовців, які виступали по телебаченню під час трансляції заяви, були представники всіх служб безпеки Нігеру, а також щонайменше два генерали, включно із заступником начальника штабу армії, і помічник начальника президентської охорони. Хто очолював CNSP, з'ясувати відразу не вдалося", — повідомляє Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Хассумі Массуду, раніше в четвер президент Нігеру Мохамед Базум все ще перебував в ув'язненні у солдатів, які стверджують, що вони захопили владу.

"Ми закликаємо цих офіцерів повернутися в стрій, щоб ми могли розв'язати проблему шляхом діалогу", — заявив Массуду в четвер в інтерв'ю телеканалу France24.

Низка переворотів в Африці

Як пише Bloomberg, заявлене захоплення влади військовими послідувало за п'ятьма успішними переворотами, що відбулися за останні три роки в Західній Африці, включно з двома в сусідньому Малі і двома в Буркіна-Фасо. Раніше, у 2010 році, в Нігері стався переворот, унаслідок якого було зміщено президента Мамаду Танджу.

Журналісти зазначають, що Нігер, один із найбільших у світі виробників урану, є стрижнем у боротьбі з джихадистами та іншими збройними угрупованнями в західноафриканському регіоні Сахель, розташованому на південній околиці пустелі Сахара. Франція розмістила тут свої війська, що стало найбільшою військовою операцією за кордоном, а США розмістили в центральному місті Агадез базу безпілотників вартістю 110 млн дол.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що військові з президентської гвардії Нігеру обмежили доступ до резиденції президента Мохамеда Базума. На той момент повідомлялося, що армія Нігеру висунула заколотникам ультиматум.