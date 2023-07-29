Вибори-2024 у РФ: у Кремлі почали більше турбуватися, чи підтримують росіяни війну, — ISW

За словами аналітиків, ініціатива Міноборони Росії про збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.

У Кремлі дедалі більше турбуються про те, що думають росіяни про вторгнення РФ в Україну напередодні регіональних виборів у вересні 2023-го року і виборів президента у 2024-му році. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 28 липня йдеться про те, що ініціатива Міноборони Росії про збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників. Рада безпеки Росії закликала адміністрацію президента не підтримувати ініціативу МО через побоювання, що ця ініціатива викличе негативну реакцію громадськості й вплине на рейтинги схвалення президента Росії Володимира Путіна.

За словами аналітиків, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу все одно зміг проштовхнути цю ініціативу і навіть зберегти прихильність з боку Путіна. Так, глава Кремля підтримав таке рішення, оскільки ЗС РФ не вистачає солдатів для ведення війни проти України.

"Представники "Единой России" бояться використовувати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних і місцевих виборах, оскільки занепокоєні тим, як на це відреагують виборці", — йдеться у звіті.

Експерти також зазначили, що стурбованість елементів Кремля і "Единой России" вказує на заклопотаність внутрішньою підтримкою війни та побоювання, що сприйнята Кремлем електоральна легітимність може ослабнути на майбутніх виборах. Передбачається, що партія "Единая Россия" вдасться до фальсифікації результатів голосування.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що солдати РФ перетворили життя росіян на пекло. У Нижньогородський області люди скаржаться, що військові підпалили церкву і відрізали палець таксисту. Крім того, солдати масово зловживають алкоголем, через що людям стало страшно виходити на вулицю.

Також повідомлялося, що у РФ темношкірий чоловік нокаутував двох росіян ногами посеред вулиці. На кадрах невідомий кричить "Погнали! За ПВК "Вагнер"" і завдає двом іншим чоловікам удари ногами. Один із постраждалих навіть не намагається встати після завданої травми.