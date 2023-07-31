Новий історичний рекорд: борги громадян РФ за комуналку зросли майже до 877 млрд рублів

Головною причиною відсутності можливості платити за комунальні платежі стало різке падіння доходів громадян РФ. Зокрема, деякі росіяни активно інвестують у другу або третю нерухомість, ігноруючи борги за комуналку за основне житло.

Борги росіян за житлово-комунальні послуги встановили новий історичний рекорд. Загальна заборгованість за ЖКГ досягла нового історичного рекорду, склавши за підсумками першого кварталу поточного року 876,4 млрд руб (350 млрд грн — ред.). За рік заборгованість зросла на 72 млрд руб., передає російське видання "Известия".

Основною причиною зростання заборгованості стало падіння доходів росіян. Обсяг платежів за комунальні послуги поступово зростає та стає непосильним для бюджету сім'ї.

Інша причина в тому, що багато людей інвестують у друге-третє житло та не платять за комунальні послуги.

Також є проблема і з керівними компаніями — вони не завжди перераховують отримані від громадян кошти на рахунки РСО.

Борги за комунальні платежі в Україні

У 2022 році борг українців за житлово-комунальні послуги становив 40,5 млрд грн.

Це дані без урахування тимчасово окупованих Криму, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Тобто сума заборгованості набагато вища. Для порівняння: за даними Держстату, наприкінці 2021 року борг за комунальні послуги становив 80,8 млрд грн.

Сума заборгованості включає:

28 351 163,4 гривні боргу за постачання тепла та гарячої води;

7 085 911,1 гривні — за централізоване водопостачання та водовідведення;

1 376 596,9 гривні — за поводження з відходами;

3 639 635,1 гривні — за управління багатоквартирним будинком.

Нагадаємо, на початку липня в ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. Представники Європейської комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.

Водночас ембарго на постачання російської нафти в Європу діє з 5 грудня 2022 року. Ціну на нафту з РФ обмежили в районі 60 доларів за барель. ЄС, Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому разі, якщо її було куплено за встановленою граничною ціною або нижче. Із 5 лютого під забороною також опинилися закупівлі російських нафтопродуктів.

Також стало відомо, що Росія заробляє на експорті з чорноморських портів, а отримані кошти витрачає на продовження війни в Україні. Попри міжнародні санкції та ембарго на енергоносії Чорне море стало новим джерелом доходів Москви.