"Вони — вовки": пропагандист РФ заявив, що ЗСУ можуть захопити Німеччину і Францію (відео)

Російський політичний активіст Сергій Кургінян заявив, що Україна нібито є "нацистською машиною". Він зазначив, що це велика сила, до якої треба ставитися серйозно.

Українські збройні сили можуть захопити Німеччину і Францію, якщо розгорнуться і підуть у наступ на Захід. Про це заявив російський пропагандист і політичний діяч Сергій Кургінян в ефірі "Радио Звезда", на що звернув увагу радник голови МВС України Антон Геращенко у себе в Telegram.

Кургінян сказав, що Україна нібито є "нацистською машиною" і "великою силою", а тому це потрібно враховувати. Ба більше, ЗСУ зможуть захопити західні країни, навіть попри те, що військовий потенціал у них вищий.

"Ну, наприклад, якщо українська армія розгорнеться, суто фантастично, на Німеччину чи Францію, то вона їх знищить до біса собачого! Хоча там більше населення і більший військовий потенціал. Вона їх розірве негайно, тому що вона у військовому відношенні — це вовки, а все інше — це вівці", — сказав Кургінян.

За його словами, один вовк може розірвати скільки завгодно овець, навіть якщо вони літають на нових винищувачах. Також пропагандист закликав ставитися до України серйозно.

Хто такий Сергій Кургінян

Політичний діяч і пропагандист. Лідер руху "Суть времени", який позиціонується як ліво-патріотичний. Кургінян перебуває під санкціями країн Європейського Союзу за пропагандистську діяльність і заклики до окупації України Росією.

Сергій Кургінян Фото: Wikipedia

Нагадаємо, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що "вороги" повинні молитися за армію РФ. За його словами, успішний контрнаступ ЗСУ змусить Москву застосувати ядерну зброю. Російські окупанти запобігають світовому конфлікту, упевнений він.

Крім того, представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала нову мету великої війни Росії з Україною. Вона зазначила, що окупанти гинуть в Україні, щоб принести свободу африканцям і мир у всьому світі. Марія Захарова також захопилася, як країни Африки не допускають нав'язування їм чужої точки зору.