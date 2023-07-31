Круїзний лайнер з росіянами знову зайшов у порт Батумі, його зустріли протестами (відео)

Під час протестів, мітингувальники закидали автобус із росіянами пляшками та яйцями, а один з туристів після слів "я росіянин, я пишаюсь цим" спровокував бійку. Внаслідок заворушень місцева поліція затримала щонайменше 23 людини, за даними ЗМІ серед них є українка.

Круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами 31 липня знову прибув до грузинського порту Батумі, де його вчергове зустріла нова акція протесту. Про це повідомляє видання "Ехо Кавказа".

За даними російських ЗМІ, після хвилі мітингів зазначений лайнер більше не заходитиме до грузинського порту.

З самого ранку в порту зібралися студенти, опозиціонери та громадянські активісти.

Після прибуття лайнера Astoria Grande, російські туристи сіли в автобус, щоб, ймовірно, вирушити у місто, однак його закидали пляшками та яйцями.

Також, один з російських туристів з лайнера під акцій протесту голосно крикнув "я — росіянин, я цим пишаюсь", чим спровокував бійку.

Станом на 16:00 31 липня місцевою поліцією було затримано 23 людини. Про це повідомило МВС Грузії, передає видання "Ехо Кавказу".

Затриманих звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Крім того, поліціянти затримали українку, яка прийшла на акцію протесту.

Один із лідерів грузинської опозиції Іраклій Купрадзе зазначив, що у громадянки України забрали телефон і не дозволяють нікому зателефонувати.

Зазначається, що прессекретар МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що відомство перевіряє інформацію щодо затримання українки.

Наголошується, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі "провокацією, в той час, як президент РФ Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі", адже "безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу".

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації — російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі", — заявила вона.

З чого все почалось?

Відомо, що 27 липня круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту, прибув у Батумі, однак покинув порт після акції протесту представників опозиційних партій Грузії. На борту перебували 800 пасажирів. Більшість із них громадяни РФ. Лайнер здійснює круїз маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі.

За інформацією ЗМІ, причиною протестів стали заяви деяких туристів. У розмові з журналістами грузинського телеканалу Мтаварі Архі, росіяни, які зійшли з трапа круїзного лайнера, повідомили, що "звільнили Абхазію від грузинів".

"Вони просили, ви ж на них із танками пішли. Я була в Абхазії та бачила всі будинки без вікон. Тому що всі від вас були розбиті. Росія Абхазії допомогла", — сказала в розмові з журналістами одна з пасажирок лайнера. Відео опублікували в новинному Telegram-каналі "Батумчик".

Також деякі пасажири лайнера зізналися журналістам, що відвідували Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Акції протесту відбулися в Тбілісі та в Батумі. Учасники мітингів розгорнули плакати "Росія позбавляє нас нашої батьківщини, життя і майбутнього", "ні політиці зросійщення", "уряд Грузії не зможе зробити з грузинського народу росіян". У ЗМІ також повідомляють, що в Тбілісі кілька громадських активістів спалили російський прапор біля будівлі парламенту.

Після цього 28 липня лайнер знову прибув у Батумі, тому жителі міста зібрались біля судна та скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія".

Вже через годину після протесту лайнер Astoria Grande покинув порт.

Нагадаємо, що вранці 27 липня круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту, який прибув у Батумі, покинув порт після акції протесту представників опозиційних партій Грузії.

Зазначимо, що у виданні Тбіліський тиждень із посиланням на Агентство морського транспорту Грузії, круїзний лайнер ASTORIA GRANDE зареєстровано на Сейшельських островах від імені компанії Goodwin Shipping Limited, він не підпадає під міжнародні санкції. Він виконує звичайний комерційний рейс

Раніше, 4 липня, Фокус писав, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси — з Москви до Ніцци через Тбілісі.