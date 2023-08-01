Справа Кара-Мурзи: Велика Британія ввела санкції проти російських суддів

Прем'єр-міністр Ріші Сунак вважає, що відхилення апеляції необґрунтоване. Він виступає за негайне звільнення російського опозиціонера. Кара-Мурза — один із небагатьох росіян, які публічно засуджують війну РФ проти України.

Велика Британія 31 липня заморозила активи і заборонила поїздки суддям Мосміськсуду Віталію Бєліцькому і Катерині Дорохіній через їхню роль у політично мотивованому засудженні російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи, повідомляє Reuters.

Кара-Мурза, який має російське і британське громадянство, засуджений у Росії до 25 років позбавлення волі, у понеділок програв апеляцію. 41-річний чоловік був ув'язнений у квітні за державну зраду.

"Це відчай і необґрунтованість. Відхилення апеляції @vkaramurza невиправдане. Він має бути негайно звільнений", — заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак у соціальній мережі X.

Що відомо про справу Кара-Мурзи

Кара-Мурза — один із небагатьох чільних діячів опозиції, які залишилися в Росії і продовжували виступати проти президента Володимира Путіна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Володимира Кара-Мурзу заарештували через два місяці після початку повномасштабної війни в Україні. Російська влада звинуватила його в поширенні неправдивої інформації про Збройні сили і оголосила "іноземним агентом".

Опозиціонеру було висунуто звинувачення в державній зраді через промови, які він виголосив про війну, зокрема в палаті представників Аризони. Під час свого виступу в березні 2022 року він сказав, що Кремль бомбив українські будинки, лікарні та школи. Незважаючи на те, що в Україні загинули тисячі людей, Москва заявляє, що не завдає навмисних ударів по цивільному населенню.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що росіяни і жителі Криму масово підпалюють військкомати. За даними американських аналітиків і російських журналістів, Росією і на окупованій території України прокотився цілий "флешмоб" із застосуванням коктейлів Молотова.

Крім цього, в ніч на 1 серпня в столиці Росії бізнес-центр "Москва-Сіті" атакували дрони. Раніше, 30 липня, цю саму будівлю було атаковано БПЛА невідомого походження.