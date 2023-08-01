"Через повітряні обставини": авіакомпанії почали скасовувати рейси після атак БПЛА на Москву

Turkmenistan Airlines припинила усі польоти через повітряний простір Москви, пояснивши своє рішення небезпекою. Тепер літаки здійснюватимуть рейси через російську Казань.

Компанія Turkmenistan Airlines скасувала рейси через Москву через "повітряні обставини". Про це йдеться у заяві, опублікованій 1 серпня.

У компанії зазначили, що рейси Ашгабат – Москва – Ашгабат будуть припинені та польоти здійснюватимуться за маршрутом через Казань. Зміни пояснили "повітряними обставинами в Московській повітряній зоні" та результатами "оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів".

На сайті зазначено, що літаки оминатимуть столицю РФ вже з 1 серпня.

Заява на сайті Turkmenistan Airlines Фото: Скріншот

Нагадаємо, 30 липня у Москві та Підмосков’ї пролунали вибухи. Міський голова столиці Росії заявив, що Україна нібито атакувала місто безпілотниками. Пошкоджень зазнала будівля на території центру "Москва-Сіті".

Пізніше, 1 серпня, дрони знову вдарили по "Москва-Сіті". Зі слів мера столиці РФ, одна з будівель була пошкоджена повторно. За даними медіа, там знаходиться вороже Міністерство економічного розвитку. Повідомлялося, що аеропорт "Внуково" тимчасово припиняв роботу через атаку БПЛА.

Депутат Державної думи Росії Андрій Гурульов у відповідь на атаки дронів закликав вдарити по постаменту "Батьківщина-Мати" у Києві. Він зазначив, що "Москва-Сіті" — символ російської столиці, а Україна нібито заздрить та прагне посіяти страх у головах росіян.