Позиція не змінилася: у Пентагоні відреагували на вторгнення вертольотів Білорусі до Польщі

Представник Міноборони Патрік Райдер відмовився надати більш детальну інформацію про інцидент і нагадав, що США, як і раніше, націлені на захист безпеки країн-членів НАТО.

У Пентагоні висловилися щодо порушення повітряного простору Польщі двома військовими вертольотами з Білорусі 1 серпня. Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

Говорячи про інцидент із білоруськими вертольотами, Райдер підкреслив, що США, як і раніше, націлені на захист безпеки країн-членів НАТО.

"Ми й надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом із нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр території Альянсу залишався в безпеці", — зазначив він.

Представник Пентагону відмовився надати більш детальну інформацію про інцидент із білоруськими вертольотами, додавши, що після цих подій позиції сил НАТО не змінилися.

Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: що відомо

Нагадаємо, 1 серпня фотограф Еліза Ковальчик помітила над польським прикордонним селом Біловез військові гелікоптери з білоруськими позначками.

Незабаром Міноборони Польщі підтвердило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни під час "навчань". За даними відомства, вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, що ускладнило їх виявлення.

За даними ЗМІ, у Польщі мають намір збільшити чисельність солдатів уздовж кордону з Білоруссю після інциденту з вертольотами. У Варшаві також поінформували представників НАТО про цей випадок і викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в МЗС для пояснення.

Пізніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що білоруські гелікоптери, які 1 серпня перетнули повітряний простір Польщі, брали участь у патрулюванні кордону під час перебування Олександра Лукашенка в резиденції "Віскулі", що за 7,5 кілометра від кордону.