"Путін — це ми": лідер радикалів ПАР Малема підтримав політику президента РФ (відео)

Африканський політик обізвав президента ПАР Сіріла Рамафосу "боягузом", через те, що він не дав гарантій Путіну, що того не заарештують за ордером МКС. Раніше Малема обіцяв прихильникам, що "білі стануть їхньою прислугою".

Під час виступу на стадіоні в Йоганнесбурзі перед десятками тисяч прихильників очільник ліворадикальної південноафриканської партії "Борці за економічну свободу" Джуліус Малема виказав повагу та захоплення президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання BILD.

Під час мітингу в Йоганнесбурзі Малема засудив президента ПАР Сіріла Рамафосу, через те, що він не гарантував безпеку Путіна через ордер на його арешт за рішенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Боягуз Рамафоса не може гарантувати, що Путіна не заарештують. А ми і є Путін. А Путін — це ми. І ми ніколи не підтримаємо імперіалізм проти президента Путіна", — сказав він.

Також під час свого виступу Джуліус Малема заспівав пісню "Dubul'ibhunu", яка перекладається, як "убий бура", мається на увазі "убий білого фермера", при цьому лідер радикалів склав пальці в пістолет.

Після цього, Ілон Маск назвав це "відкритим закликом до геноциду білих".

Оглядач видання BILD Себастьян Гайслер повідомив, що ненависть до білих не заважає радикальному політику підтримувати хороші відносини з РФ, також політик регулярно зустрічається в Преторії з послом Росії Іллею Рогачовим.

Зазначимо, що радикальна партія "Борці за економічну свободу" існує з 2013 року, та за 10 років вона стала третьою партією країни, яку підтримують переважно бідні верстви населення і безробітні.

У видання нагадали, що у 2019 році Малема пообіцяв своїм прихильникам, що "білі стануть їхньою прислугою".

Раніше, 21 липня Фокус писав, що російський президент Володимир Путін хотів, щоб керівництво Південної Африки, яка проводить у серпні саміт БРІКС, спробувало пом'якшити його звинувачення в міжнародному злочині.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що Путін відмовився брати участь у саміті БРІКС у ПАР. Після чого у Південній Африці похвалили Путіна за відмову їхати на саміт у Йоганнесбурзі.