"Немає комплектуючих": літаки російського "Аерофлоту" літають без гальм, — ЗМІ

Станом на 31 липня дев'ять бортів російської компанії літали з деактивованими гальмами. Їх може відводити в бік на злітно-посадковій смузі.

Літаки "Аерофлоту" літатимуть із деактивованими гальмами через те, що усунути їхню несправність без зарубіжних комплектуючих не можуть, повідомляє профільний проєкт "Авиаторщина".

Станом на 31 липня з деактивованими гальмами літали 9 літаків "Аерофлоту":

5 — Boeing 777;

2 — Airbus A321;

1 — Airbus A320;

1 — Airbus A330.

У переліку мінімального справного обладнання (MEL) "Аерофлоту" йдеться про те, що літати з такою відмовою дозволяється не більше десяти днів.

"У літака кілька гальм — по одному на кожне колесо основної стійки шасі. І на повітряних суднах типу A320/321 і A330 можна літати 10 днів тільки з одним деактивованим гальмом із 4-х і 8-ми відповідно. А на Boeing 777 — із двома з 12-ти", — ідеться в повідомленні.

Під час гальмування з деактивованим гальмом можливе виведення літака з осьової лінії злітно-посадкової смуги (ЗПС).

"Повітряне судно матиме тенденцію до розвороту в бік, де гальма не деактивовані. Звертайте увагу на цей факт, особливо під час посадки на мокру ЗПС з боковим вітром. Є обмеження за шириною ЗПС. Ризик викочування за межі ЗПС", — попередили пілотів.

До деактивації гальм авіакомпанії вдаються, коли відсутня можливість одразу ж замінити гальмо в разі появи його несправності або зносу диска (heatsink) до гранично дозволених лімітів.

Дефіцит запчастин і відсутність техпідтримки

Через повномасштабне вторгнення в Україну проти Російської Федерації було введено санкції, які торкнулися багатьох галузей. 2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправлення запчастин у Росію, технічне обслуговування і надання техпідтримки для авіакомпаній із РФ.

Нагадаємо, 3 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що всі російські чиновники повинні їздити на вітчизняних авто. Президент РФ вважає, що необхідно розвивати російський автопром, але повністю відмовлятися від імпорту не варто. Хоча багато світових автогігантів покинули ринок Росії через розв'язану війну проти України.

Крім цього, Фокус писав про те, чому західні банки закривають рахунки громадянам РФ. Країни Заходу у відповідь на агресію проти України застосовують до Росії санкції, зокрема й до її фінансового сектору.