"Для себе вирішила, що ніколи": Лайма Вайкуле заявила, що більше не виступить у Росії

Вайкуле зазначила, що стежить за новинами про війну в Україні. Артистка відкрила рахунок для пожертвувань українським дітям, які постраждали від війни.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле в інтерв'ю телеканалу"Настоящее Время" заявила, що ніколи більше не виступить у Росії.

За її словами, всі, хто не цікавиться політикою, є ідіотами: "І це не моє, а це давнє слово з Греції, яке позначає людей, які не цікавляться політикою. Ось ми й дострибалися, бо не цікавилися. Дуже шкода"

Артистка зазначила, що вона стежить за новинами про війну в Україні, але не дивиться російське телебачення, оскільки там транслюють "повну неправду, нахабну, некрасиву".

На її думку, є люди, які розуміють, що відбувається і виступають проти російського вторгнення в Україну.

"Є білий колір і є чорний, з тими, я думаю, все нормально, вони прекрасно розуміють, у чому справа. Ну а ті, які не розуміють, що з ними говорити? Вони як зомбі дивляться на Путіна і слухають, що він каже, що, в принципі, якби вони не напали, то напала б Україна. Але це ось таку дурість можна слухати і можна вірити цій дурості?", — заявила артистка.

На запитання журналіста, за яких обставин Лайма Вайкуле виступить одного разу в Росії, вона відповіла — "ніколи".

"Сьогодні хочу сказати, що ніколи. Але, як кажуть: "Ніколи не говори ніколи". Має сильно все змінитися, має знову трапитися те, що було в 90-х: надія, віра в перебудову, у краще життя, у правду. Ось у це хочеться вірити. Але я навряд чи доживу до цього часу. Тому я для себе вирішила, що ніколи", — сказала Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 Laima Rendezvous Jūrmala 2023

У Юрмалі з 26 по 30 липня пройшов фестиваль Лайми Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2023". На фестиваль цього року відома в усіх пострадянських країнах співачка запросила переважно українських артистів, а також російських виконавців, які виступають проти російського вторгнення в Україну. Співачка відкрила рахунок для пожертвувань українським дітям, які постраждали від війни.

Крім цього, 4 квітня Лайма Вайкуле спрогнозувала, що Галкін стане президентом РФ. Артистка запропонувала росіянам обрати лідером країни-агресорки коміка Максима Галкіна. На підтвердження своєї ідеї вона навела приклад успішного президентства Володимира Зеленського.

Раніше, Лайма Вайкуле підтримала Україну, розгорнувши прапор на концерті в Паланзі. Радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно висловила свою позицію з приводу російського вторгнення в Україну, підтримавши українців.