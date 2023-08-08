Вибух у турецькому порту Деріндже: потрібно дослідити причетність Росії, — ГУР (відео)

За словами спікера ГУР Андрія Юсова, вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту в країну Володимира Путіна виглядає "дуже дивним".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вважає, що необхідно вивчити причетність Російської Федерації до вибуху в порту Туреччини 7 серпня. Про це речник ГУР сказав в ефірі телемарафону.

"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій", — заявив представник ГУР.

Як зазначає Андрій Юсов, вибух елеватора в турецькому порту напередодні візиту в країну президента РФ Володимира Путіна, на якому планують обговорення "зернового коридору", має "дуже дивний вигляд".

"Туреччина — це держава, яка активно підіймає тему необхідності відновлення постачання українського зерна у світі. І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", — підсумував Андрій Юсов.

Вибух у порту Туреччини: що відомо

У турецькому порту Деріндже 7 серпня пролунав сильний вибух. За даними ЗМІ, вибух стався в одному з елеваторів, імовірно, коли судно завантажували зерном.

За словами губернатора провінції Коджаелі Седдара Явуза, десятеро людей дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані. У поліції заявили, що почали розслідування інциденту. Причин вибуху поки що не встановлено.

Нагадаємо, 2 серпня росЗМІ повідомили, що президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про проведення спільної зустрічі. За попередньою інформацією, російський лідер вирушить до Туреччини.

Раніше, 17 липня, президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди". На думку турецького лідера, президент РФ Володимир Путін "хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав".