Як розповіли журналісти, Карін Кнайсль уже кілька тижнів живе в орендованому будинку в селі Петрушово під Рязанню. Там жінка нібито цілими днями пише книги.

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль уже кілька тижнів живе в орендованому будинку в селі Петрушово Рязанської області. Вона приїхала туди після Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), повідомляє ТАСС.

"Вона (Кнайсль — ред.) проживає там же, де і я, в селі Петрушово Касимовського району Рязанської області", — розповіла співрозмовниця агентства журналіст і сценарист Дільбар Кладо.

Журналістка познайомилася з дипломатом Австрії на початку липня. За її словами, Кнайсль живе в орендованому будинку з двома собаками і цілими днями пише книги.

"Учора я отримала від неї подарунок — її книжку, дитячу казку. Ця книжка видана в Москві російською мовою", — розповіла Кладо. Вона також зазначила, що Карін Кнайсль знає кілька мов, проте російською розмовляє погано і зараз займається з репетитором.

Що відомо про Карін Кнайсль

Карін Кнайсль — австрійська державна діячка, дипломатка, журналістка і політикиня. Член ради директорів — незалежний директор ПАТ "Роснефть" (2021-2022). З 2017 по 2019 рік була міністром закордонних справ Австрії. Карін Кнайсль до вступу в шлюб проживала в Зайберсдорфі під Віднем, де вела невелике фермерське господарство.

18 серпня 2018 року відбулося весілля Кнайсль з бізнесменом Вольфгангом Майлінгером, на яке наречена запросила як гостя Володимира Путіна. Він подарував парі картину з сільськими мотивами, старовинну масловижималку і тульський самовар, виголосив тост німецькою мовою і потанцював з нареченою.

Путін на весіллі у Карін Кнайсль

Влітку 2022 року вона покинула країну через постійні погрози. Повідомлялося, що вона проживала в Лівані.

У серпні 2023 року стало відомо, що її запросили для співпраці в центрі G.O.R.K.I. ("Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії") при Санкт-Петербурзькому державному університеті, де вона обіймає посаду керівника.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що Австрія виступає проти гарантій безпеки Україні на рівні ЄС. Канцлер Австрії Нехаммер на саміті Євросоюзу заявив, що Відень не дасть згоду на гарантії безпеки Києву.

Окрім цього, Австрія обрала військовий нейтралітет, проте підтримує Україну у війні, розв'язаній Росією. У парламенті пояснили, чого слід очікувати Володимиру Путіну, якщо він вирішить перетнути австрійський кордон.