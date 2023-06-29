Австрія виступає проти гарантій безпеки Україні на рівні ЄС, — ЗМІ

Канцлер Австрії Нехаммер на саміті Євросоюзу заявив, що Відень не дасть згоду на гарантії безпеки Києву.

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Австрійський канцлер Карл Нехаммер під час саміту ЄС, 29 червня, дав зрозуміти, що його країна не дасть згоди на зобов'язання ухвалення гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу, повідомляє Deutsche Welle.

Аналогічну позицію також зайняли Ірландія, Кіпр і Мальта, додав глава австрійського уряду. "Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. — Ред.) не можуть існувати", — пояснив Нехаммер.

Деякі держави-члени ЄС напередодні дводенної зустрічі в рамках саміту ЄС закликали Брюссель потурбуватися питанням гарантій безпеки Києву на період після закінчення розв'язаної Росією війни проти України.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц лаконічно прокоментував тему гарантій безпеки для України. Федеративна Республіка "разом із найближчими союзниками вже довгий час веде такі дискусії з Україною" і продовжить їх, заявив глава німецького уряду.

Тим часом у проєкті підсумкового комюніке учасників саміту йдеться не про гарантії безпеки, а про обіцянки у сфері безпеки, які, як правило, не мають на увазі пряму військову підтримку.

Зі свого боку, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна робить успіхи у здійсненні реформ, необхідних для євроінтеграції. Після зустрічі з президентом Зеленським Науседа зазначив, що Київ сподівається отримати позитивну оцінку від Єврокомісії восени.

"Висновки Європейської комісії в жовтні, а потім наше політичне рішення, — це питання часу, і вони сподіваються, що грудень є найбільш підходящою датою для оголошення початку переговорів про вступ", — сказав президент Литви.

Що за гарантії безпеки ЄС?

У разі збройної агресії щодо однієї з країн-учасниць Євросоюзу інші держави-члени ЄС зобов'язані надати допомогу і підтримку всіма можливими засобами, що прописано у статті 42 Договору про Європейський Союз. Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, незабаром після вторгнення російських військ. Єврокомісія в травні того ж року рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ, але при цьому висунула умови, які Києву необхідно виконати.

29 червня Фокус повідомляв, що ЄС готує для Києва проект "зобов'язань з безпеки". Україна, якщо союзники ухвалять одностайне рішення, може отримати довгострокове фінансування, військову підтримку і розвіддані, які допоможуть ефективно відбивати агресію РФ.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Європейський Союз забезпечить 45% усіх потреб України у фінансуванні аж до 2027 року. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.