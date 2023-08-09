Крок до миру в Україні: Туреччина розраховує на "розширену" зернову угоду, — Bloomberg

За словами журналістів, президент Ердоган поговорив із главою Кремля Путіним, щоб з'ясувати, які вимоги та очікування є у Росії щодо нової зернової угоди.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в "розширеному масштабі". Він закликав міжнародне співтовариство допомогти йому і перетворити ініціативу на основу закінчення війни між Україною і Росією. Про це пише видання Bloomberg.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім і постійний мир", — сказав Ердоган увечері 8 серпня.

За його словами, він поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб дізнатися, які вимоги та очікування є у Росії щодо нової зернової угоди.

Видання зазначило, що до виходу із зернової угоди, РФ протягом року вимагала поліпшених умов для своєї торгівлі добривами та продовольством. Крім того, Москва хотіла, щоб "Россельхозбанк" підключили до системи SWIFT.

Нагадаємо, що у США розповіли, яка країна може повернути РФ до зернової угоди. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, якби в Кремлі не ухвалили рішення щодо початку повномасштабної війни в Україні — питання постачання зерна не стояло б так гостро, проте зараз варто ухвалити визначальне рішення.

Також журналісти писали, що Росія створює тіньовий флот для експорту зерна. За даними видання, у 2022 році РФ досягла історичного максимуму в експорті пшениці на суднах, орендованих у міжнародних судновласників і трейдерів. Але цього літа ситуація змінилася, оскільки великі трейдерські компанії припинили співпрацю з країною-агресором.