Стан Міхеїла Саакашвілі погіршився, — омбудсмен Грузії

В апараті омбудсмена Грузії заявили, що стан експрезидента погіршується через голодування і запевнили, що його лікування триватиме. Наразі лікарі відвідують його періодично, з інтервалом у 2-4 місяці.

Група фахівців, створена Народним захисником Грузії, 10 серпня опублікувала Висновок №10 щодо моніторингу результатів стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі. Стан здоров'я колишнього президента Грузії продовжує погіршуватися через оголошене ним голодування. Про це повідомляють на сайті апарату омбудсмена Грузії.

Зазначається, що група фахівців, запрошених Народним захисником Грузії (омбудсменом — ред.), вивчила й проаналізувала документи, надані клінікою "Вівамед", де перебуває Саакашвілі, стосовно управління здоров'ям політика, та надала свою оцінку.

"Неврологічний статус хворого практично не змінився і можна порівняти з попередніми записами групи лікарів, запрошених народним захисником, — як і раніше, зазначаються когнітивний дефіцит, атаксія, гіпестезія, дифузний занепад сил", — повідомляє омбудсмен.

Також в експрезидента Грузії виявили зниження лейкоцитів у крові, імовірно, це пов'язано з проблемами кісткового мозку. При цьому фахівці зазначили, що у них немає скарг щодо процесу лікування пацієнта. Проте у Саакашвілі зберігається поступова повільна динаміка в бік погіршення здоров'я.

В апараті омбудсмена Грузії запевнили, що група лікарів продовжить стежити за станом здоров'я Міхеїла Саакашвілі та періодично, з інтервалом у 2-4 місяці, продовжуватиме відвідувати пацієнта, а також вивчатиме медичну документацію. Очевидно, що в разі нагальної потреби здійснюватимуться і позапланові візити. Наступний візит групи лікарів до пацієнта Михайла Саакашвілі заплановано на вересень.

Зазначимо, Міхеїл Саакашвілі — експрезидент Грузії та громадянин України. Восени 2021 року він повернувся на батьківщину, щоб узяти участь у політичному житті країни. Однак його заарештували і звинувачують у низці зловживань, пов'язаних із фінансовими питаннями.

Раніше, 14 липня повідомлялося, що Грузія звинуватила польського лікаря в таємному вивезенні біоматеріалу Саакашвілі. Польського лікаря завели в окрему кімнату і обшукали. У взутті знайшли зім'ятий папірець нібито з біоматеріалом грузинського політика, який ніяк не може одужати від невстановленої хвороби.

Крім цього, 3 липня президент Зеленський висловив протест проти дій грузинської влади. Політик заявив, що Саакашвілі вбивають за наказом Кремля.