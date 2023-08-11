Масштабна пожежа в Підмосков'ї: в Одинцово загорівся склад, — соцмережі (фото, відео)

За даними МСЧ РФ, площа пожежі становила 2000 квадратних метрів. Місцеві жителі повідомили про їдкий запах паленої гуми та вибухи в районі загоряння.

Увечері 10 серпня в Московській області Російської Федерації сталося масштабне загоряння. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що в місті Одинцово загорівся склад на вулиці Зеленій. Площа загоряння склала 2000 квадратних метрів.

Російське видання "РИА Новости" з посиланням на МНС РФ підтвердило, що в Підмосков'ї загорівся склад на площі 2000 квадратних метрів. У відомстві також заявили, що інформації про постраждалих немає.

У Telegram-каналі Baza уточнили, що за їхніми даними, йдеться про склад пивної продукції.

Пізніше автори каналу повідомили, що під час пожежі постраждав місцевий сторож. Чоловік зістрибнув із другого поверху і зламав ребра. У пабліку також стверджують, що площа пожежі становила 2800 квадратних метрів. У будівлі обвалилася покрівля та перекриття.

Telegram-канал "Осторожно новости" пише, що місцеві жителі Одинцово поскаржилися на їдкий запах паленої гуми та звуки вибухи в районі пожежі.

"Було багато хлопків, вибухали ємності з чимось", — повідомили люди.

Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до столиці Російської Федерації було збито безпілотні літальні апарати. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Крім того, 9 серпня прогримів вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Підмосков'ї, який, за даними ЗМІ, міг брати участь у розробленні "стелс"-бомбардувальника нового покоління.

Раніше, 4 серпня, у Підмосков'ї спалахнула пожежа біля автосалону Lada-Яхрома. Загорілося два склади з пластиком і гумою. Вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів.