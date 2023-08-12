Джейкоб Зума був засуджений на 15 місяців позбавлення волі за неповагу до суду, проте його вирок був послаблений через дефіцит місць у в'язницях.

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума не відбуватиме свій тюремний строк через переповненість місць позбавлення волі. Про це пише BBC 11 серпня.

Повідомляється, що Джейкоб Зума мав відсидіти у в'язниці 15 місяців після того, як відмовився давати свідчення перед комісією з розслідування фінансового шахрайства і кумівства під час його президентства.

За словами глави Мін'юсту Рональда Ламоли, колишньому південноафриканському лідеру зробили послаблення через переповненість в'язниць.

Міністр юстиції стверджує, що рішення щодо експрезидента ухвалювало тюремне керівництво. За його словами, у цій справі не було втручань політичного характеру.

При цьому група AfriForum звинуватила управління в'язниць ПАР у тому, що вони допомагають Зумі ухилятися від покарання. Місцева опозиційна партія заявила про намір оскаржити послаблення, надане Джейкобу Зумі.

Представник департаменту в'язниць сказав журналістам, що кількість ув'язнених у ПАР наразі на 47% перевищує офіційну місткість. Крім того, минулого тижня ув'язнені нібито підпалили одну в'язницю, де утримувалося майже 4000 засуджених.

Нагадаємо, що 2 серпня голова ліворадикальної південноафриканської партії "Борці за економічну свободу" Джуліус Малема висловив захоплення президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше, 27 липня, глава МЗС Уганди Джедже Одонго заявив, що лідери африканських країн розглядають можливість повторного візиту до Києва для подальших переговорів щодо ініціативи з мирного врегулювання російсько-української війни.