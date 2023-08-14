"Як на війні": у Махачкалі вибухнула автозаправка, є жертви (відео)

Місцева влада почала евакуацію мешканців будинків, розташованих неподалік місця вибуху. Пожежі присвоєно третій ранг небезпеки, побоюються повторних вибухів.

У Росії на околиці столиці Дагестану Махачкалі стався вибух на АЗС. Внаслідок вибуху загинули люди й почалась пожежа, яка перекинулась на автомобілі та навколишні будівлі. Про деталі розповіло агентство "РИА Новости".

Губернатор Дагестану Сергій Меліхов підтвердив, що вибух стався на автозаправці на в'їзді до Махачкали. Згідно з попередніми даними, загинуло п'ятеро осіб. Попередня причина — вибух газового балона.

Свідки розповіли, що перший вибух пролунав близько 21:45 (за московським часом). Спершу вибухнуло у приміщенні автосервісу, розташованого неподалік від ТЦ "Глобус". Після цього вогонь перекинувся на АЗС. АЗС вибухнула, запалала. Після цього загорілись і почали вибухати автомобілі — ідеться, за попередніми даними, про 10 авто.

Місце НП в Махачкалі - скриншот Фото: Скриншот

Пізніше кількість загиблих зросла до десяти. Стверджують, що вогонь продовжує поширюватись, зокрема, під загрозою навколишні будинки. Також стало відомо, що площа займання — близько 500 кв. м, а НП присвоїли третій ранг. Є небезпека повторних вибухів, тому громадян дійсно вивозять у безпечне місце.

Зазначимо, кілька днів тому очільника Дагестану розповідав про ситуацію в енергетичній сфері національної республіки Росії. З його слів, коштів на ремонт мереж у республіки немає — вистачить лише на модернізацію у Махачкалі.

Нагадуємо, у Росії останнім часом відбуваються вибухи та пожежі у найнесподіваніших місцях. Наприклад, вибухнуло на складі піротехніки в Сергієвому Посаді у Підмосков'ї. Внаслідок вибуху зникли безвісти близько десяти осіб, а винним "призначили" директора компанії-власника складу.