Після розслідування про шпигунство: співробітники посольства РФ залишають Молдову (відео)

Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови заявив, що скорочення кількості російських дипломатів спрямоване на те, щоб у країні було менше тих, хто "займається дестабілізацією країни".

Низка дипломатів і співробітників посольства Російської Федерації в Кишиневі залишають територію Молдови. Про це пише видання NewsMaker 14 серпня.

Повідомляється, що Кишинів залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу посольства РФ. Відповідне рішення ухвалило міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) Молдови.

Згаданих громадян Росії доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. Раніше посольство РФ у Кишиневі оголосило, що призупиняє роботу консульського відділу з 5 серпня "з технічних причин".

У публікації також згадується про те, що МЗСЄІ викликало посла РФ у Молдові Олега Васнецова після оприлюднення журналістського розслідування про ймовірне стеження російських спецслужб за високопоставленими особами в Кишиневі за допомогою обладнання на даху посольства Росії.

Глава МЗСЄІ Ніку Попеску заявив про необхідність скоротити кількість російських дипломатів, акредитованих у Молдові. За його словами, дипломатичні відомства не повинні підривати стабільність у країні.

"Це робиться для того, щоб у Молдові було менше осіб, які займаються дестабілізацією країни", — пояснив міністр.

Видання Realitatea.md опублікувало відео, на якому видно, як співробітники російського посольства залишають Кишинів.

Шпигунство спецслужб РФ у Молдові: що відомо

Видання The Insider 24 липня опублікувало розслідування про стеження російських спецслужб за офіційними особами в Молдові за допомогою низки пристосувань. Повідомлялося, що на даху посольства РФ у Кишиневі з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок.

Журналісти з'ясували, що особи, які періодично з'являються на даху посольства, є офіцерами зв'язку з ГРУ і СЗР, пов'язаними з хакерськими угрупованнями, що зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Дах посольства РФ у Молдові Фото: The Insider

Незабаром після публікації розслідування, 26 липня, Молдавський уряд оголосив про скорочення кількості акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних працівників у посольстві РФ із 84 до 25.

Керівник представництва Європейського Союзу в Молдові 27 липня зробив фото на даху будівлі, де розташована дипломатична місія, висміявши російських дипломатів у Кишиневі. Він продемонстрував, що на даху представництва ЄС немає жодної тарілки