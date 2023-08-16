Група консерваторів хоче переломити думку Республіканської партії США про Україну, — CNN

Група "Республіканці за Україну" запускає кампанію вартістю 2 мільйони доларів. Вона включатиме рекламу, що транслюватиметься на загальнонаціональному каналі Fox News.

Група американських консерваторів "Республіканці за Україну" хочуть змінити думку Республіканської партії США, щоб вона більш лояльно ставилася до збільшення військової допомоги Києву. Про це пише CNN.

Повідомляється, що вже наступного місяця Конгрес США повернеться з канікул. І прохання адміністрації президента Джо Байдена виділити додаткові мільярди на допомогу Україні може стати випробуванням для партії.

Видання пише, що група "Республіканці за Україну" запускає кампанію вартістю 2 мільйони доларів. Вона включатиме рекламу, що транслюватиметься на загальнонаціональному каналі Fox News під час первинних президентських дебатів Республіканської партії наступного тижня в Мілуокі, штат Вісконсин.

Як розповів журналістам представник проєкту Гуннер Рамер, у цьому питанні є терміновість.

"Загалом, ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями, і ми помітили зниження підтримки того, що ми вважаємо традиційною республіканською проблемою", — заявив він.

За словами журналістів, згідно з громадським опитуванням, 55% американців вважають, що Конгрес США не повинен санкціонувати додаткове фінансування для підтримки України. Серед них — 71% республіканців. А 51% кажуть, що США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні. Серед них — 59% республіканців.

Нагадаємо, що американські журналісти писали, що Байден випробовує Конгрес США, просячи грошей на допомогу ЗСУ. ЗМІ повідомили, що американський лідер зробив підтримку України візитною карткою своєї зовнішньої політики. Він стверджує, що для американської безпеки важливо протистояти агресії в Європі.

Також повідомлялося, що у Байдена вірять, що Конгрес схвалить нову допомогу Києву. У Білому домі вважають, що Конгрес схвалить виділення 24 млрд доларів, які запросив американський президент, попри те, що частина членів Республіканської партії в Палаті представників негативно висловлювалися про додаткові кошти для України.