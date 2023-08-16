Бою не буде: Маск заявив, що Цукерберг відмовився від поєдинку в Колізеї

За словами мільярдера, він також запропонував як майданчик для бою будинок свого опонента, який може стати "безпечним простором".

Глава корпорації Meta Марк Цукерберг відмовився від поєдинку з мільярдером Ілоном Маском у римському Колізеї. Про це повідомив сам глава SpaceX у соціальній мережі X.

"Італія люб'язно запропонувала Колізей. Цук відмовився", — стверджує Маск на своїй сторінці.

Він заявив, що запропонував своєму опонентові й інше місце для поєдинку.

"Тоді я запропонував його будинок як "безпечний простір". На жаль, він "подорожував", — зазначив бізнесмен.

Що відомо про бій Маска і Цукерберга

У червні Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на ринг після суперечки через запуск програми Threads, конкурента Twitter. В Інтернеті приймали ставки на те, чи відбудеться бій між мільярдерами.

Глава Meta пропонував провести поєдинок 26 серпня. Маск у відповідь сказав, що перед боєм йому необхідно зробити операцію на спині.

У червні стало відомо, що влада Італії нібито обговорює з Цукербергом можливість проведення бою з Маском у Колізеї. Пізніше представник античної пам'ятки-музею повідомив, що жодного поєдинку між гендиректором SpaceX і співзасновником компанії Meta на території римського Колізею не може бути. У музеї проводять події високого культурного рівня, виключно з метою збору коштів на благодійні цілі. А кожен запит ретельно оцінює керівництво Археологічного парку, яке перевіряє його сумісність з метою захисту пам'ятки та відсутності політичної складової. При цьому, влада Італії дозволила битися Маску і Цукербергу в Колізеї.

Мама Ілона Маска негативно відреагувала на майбутній поєдинок сина з творцем Facebook. 75-річна Мей Макс закликала людей не заохочувати цей матч. Батько Ілона Маска також дав свій прогноз на те, чим обернеться цей бій.