"Зернова угода": переговори щодо відновлення можуть відбутися у Стамбулі, — ЗМІ

На думку журналістів, Анкара прагне якнайшвидше відродити Чорноморську ініціативу та ініціювати технічні переговори між Москвою і Києвом.

Туреччина працює над пропозиціями щодо відновлення "зернової угоди" в її колишньому форматі щодо чорноморського гуманітарного коридору. Переговори з цього питання можуть відбутися в Стамбулі, повідомляє Sabah.

"Якщо зерновий коридор, призупинений Росією, не буде знову відкрито, ціни зростуть ще більше, оскільки російські та українські фермери будуть менше сіяти. Світ згоден з тим, що єдина людина, яка може вирішити проблему, — це президент Ердоган", — пишуть журналісти.

За даними Sabah, відтоді, як Росія призупинила дію угоди, ціни на зерно в менш розвинених країнах зросли на 15%. Протягом місяця після того, як зернову ініціативу було призупинено, внаслідок бомбардувань території України було пошкоджено 220 тисяч тонн зерна, чого вистачило б на те, щоб прогодувати 810 тисяч осіб протягом року.

Анкара прагне якомога швидше відродити Чорноморську ініціативу замість альтернативних маршрутів. Зі зменшенням кількості виробленого зерна прогнозується подальше зростання цін і збільшення ймовірності голоду в менш розвинених країнах.

"Зазначається, що технічні переговори між Москвою і Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі", — пише турецьке видання.

На момент написання матеріалу жодна зі сторін офіційно не підтвердила цю інформацію.

Припинення зернової угоди

17 липня РФ відмовилася продовжити участь у зерновій угоді, оскільки інші країни нібито не виконали своїх зобов'язань у тій частині домовленостей, що стосувалася постачань російської продукції на світовий ринок — експорту сільгосппродукції та добрив із Росії.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що Путін поїде до Туреччини на переговори з Ердоганом. Точної дати візиту поки що не повідомляють. Як відомо, однією з тем переговорів двох лідерів може стати "зернова угода".

Раніше, 21 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина, "не вагаючись", виступить з ініціативою, необхідною для запобігання "шкідливих наслідків" виходу РФ із зернової угоди.