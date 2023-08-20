"Воював проти України": у РФ за зґвалтування розшукують бойовика ПВК "Вагнер"

Як повідомляють журналісти, повернувшись із так званої СВО, "вагнерівець" сильно побив і зґвалтував дівчину.

У Кіровській області Російської Федерації розшукують колишнього бойовика ПВК "Вагнер". Повернувшись із так званої "СВО", він 18 серпня сильно побив і зґвалтував 26-річну дівчину, про це повідомило російське інтернет-видання"Baza".

За інформацією видання, постраждала перебуває в реанімаційному відділенні місцевої лікарні у важкому стані. Лікарі поставили їй діагноз: відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку, перелом лицьової частини черепа, колоті рани в ділянці шиї та контузія очних яблук.

Наразі проводиться розслідування, підозрюваного оголосили в розшук.

Що відомо про підозрюваного

За даними Baza, у грудні 2020 року в Кіровській області РФ було скоєно резонансне вбивство. У селищі Созимський Верхньокамського району в одній із квартир було виявлено тіло 20-річної студентки коледжу з відкритою раною голови. Правоохоронці з'ясували, що дівчину на ґрунті ревнощів забив молотком 24-річний співробітник Федеральної служби виконання покарань Росії (УФСВП) Олексій Костромін. Хлопець намагався втекти, але був спійманий і засуджений за вбивство.

Колишній співробітник служби покарань РФ навіть п'яту частину терміну так і не відсидів. Він підписав контракт із ПВК "Вагнер" і як найманець вирушив воювати проти України.

"Він вирушив добровольцем у ПВК "Вагнер" і нещодавно повернувся на свободу. Незабаром він став підозрюваним у ще одному злочині. За версією слідства, 18 серпня Костормін жорстоко побив, а потім зґвалтував 26-річну дівчину", — повідомляє Baza.

Нагадаємо, 7 червня Фокус писав, що полонений "вагнерівець" розповів про ПВК. За словами Дмитра Півкіна, справжній хаос панує в лавах найманців Євгена Пригожина, які періодично влаштовують перестрілки між собою.

Раніше, 25 квітня повідомлялося, що в Норвегії постав перед судом екс-найманець ПВК "Вагнер" Медведєв. Колишній "вагнерівець" зізнався в опорі арешту після бійки в барі та носінні пневматичної зброї.