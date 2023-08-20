Академік, який досліджував космос за часів СРСР, не витримав новин про аварію "Луны-25"

За словами вченого, він мріяв побачити відродження програми освоєння Місяця Росією, і ця місія була його останнім шансом. Через стрес він опинився в лікарні.

90-річний академік Михайло Маров, який був одним із наукових керівників космічних досліджень СРСР, дізнавшись про провал місії "Луна-25" так засмутився, що потрапив до лікарні. Про це він сам розповів у коментарі ресурсу РБК.

"Я під наглядом. Як я можу не переживати, це значною мірою справа життя. Дуже це все важко", — повідомив Маров, який зараз перебуває в Центральній клінічній лікарні.

За словами вченого, він дуже засмучений тим, що не вдалося посадити апарат на Місяць.

"Для мене це, мабуть, була остання надія побачити відродження нашої місячної програми", — наголосив він.

Маров усе ще не втрачає оптимізму і вірить, що наступні спроби будуть більш вдалими, головне — не замовчувати причину, через яку апарат не зміг виконати свою місію зараз:

"Я сподіваюся, що впораємося, що у керівництва Роскосмосу буде бажання, навіть усвідомлена необхідність цей експеримент повторити"

Як пише Forbes Russia, Михайло Маров — один з останніх учених, який особисто знав трьох творців ракетно-ядерного щита СРСР: Сергія Корольова, Ігоря Курчатова і Мстислава Келдиша. Він відігравав провідну роль у розробці та реалізації радянської програми дослідження космосу, Місяця і планет Сонячної системи, а також брав участь у перших дослідженнях Марса і Венери.

Як відомо, запуск "Луны-25", про який так багато і гордо писали росЗМІ, у підсумку обернувся великим розчаруванням. Перша місячна місія в сучасній історії РФ, що стартувала з космодрому "Восточный" 11 серпня, безславно завершилася 19 серпня, коли "Роскосмос" повідомив, що сталася "позаштатна ситуація", яка завадила техніці перейти на передпосадкову орбіту із заданими параметрами.

Наступного дня зв'язок з апаратом відновити не вдалося, а через деякий час з'явилася заява про те, що апарат зіткнувся з поверхнею Місяця і "припинив своє існування".

Поки в "Роскосмосі" намагаються з'ясувати, що ж призвело до краху місії, деякі журналісти вже говорять про те, чим може закінчитися пошук винних.

"Думаю, ми маємо бути готові до того, що найближчими днями пара російських представників космічної галузі випадково впаде з балкона", — геніальний коментар заступника головного редактора BILD Пауля Ронцхаймера щодо раптового падіння станції "Луна-25" на поверхню Місяця", — пише у своєму телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше Фокус повідомляв, що "Роскосмос" переніс дату запуску посадкового апарату "Луна-25" на серпень, хоча спочатку політ мав відбутися 13 липня. Нагадуємо, чому Росія зазнала невдачі з космічною місією.