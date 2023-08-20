Переворот у Нігері: ватажок заколотників обіцяє передати владу через три роки

Генерал Абдурахаман Чіані заявив, що не хоче війни і готовий повернути країну до цивільного правління.

Лідер перевороту в Нігері генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками від західноафриканського регіонального блоку ЕКОВАС у столиці Ніамея 20 серпня пообіцяв повернути західноафриканську націю до цивільного правління протягом трьох років, повідомляє ВВС.

Економічне співтовариство країн Західної Африки (Ecowas) пригрозило військовими діями, у зв'язку з військовим переворотом і поваленням президента Мохамеда Базума, якщо переговори не увінчаються успіхом.

Глава хунти заявив, що Нігер не хоче війни, але захищатиметься від будь-якого іноземного втручання.

"Якщо проти нас буде скоєно напад, це буде не просто прогулянка парком, як думають деякі люди", — попередив генерал.

Чіані також знову піддав критиці введені Ecowas санкції щодо Нігеру. Він назвав їх "незаконними і нелюдськими".

"Санкції задумані не з метою знайти рішення, а поставити нас на коліна і принизити", — сказав генерал Чіані.

Введення санкцій призвело до відключення електроенергії в Ніамеї та інших великих містах, було заблоковано імпорт найважливіших товарів, відбулося зростання цін на продукти харчування.

За повідомленням журналістів, тисячі чоловіків прийшли на стадіон у Ніамеї 19 серпня, щоб зареєструватися в добровольчі сили на випадок вторгнення, хоча через переповненість стадіону процес реєстрації так і не розпочався.

Нагадаємо, 19 серпня головний регіональний блок Західної Африки ЕКОВАС заявив, що погодив день для можливого військового втручання для відновлення демократії в Нігері, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом.

Раніше, 12 серпня, повідомлялося, що країни ЕКОВАС готові провести військову операцію в Нігері. За словами президента Нігерії Бола Тінубу, застосування сили для врегулювання ситуації в Нігері розглядається як "крайній захід".