"Рубль помер": невідомі змінили географічні назви в Москві на мапах Open StreetMap (фото)

Найменування вулиць та скверів були вказані з натяком на злочини російських військ в Україні. Ба більше, деякі географічні назви прямо вказують на катастрофічні втрати ЗС РФ.

На мапах картографічного вебпроєкту Open StreetMap 21 серпня невідомими були змінені географічні назви в Москві. На 12 годину зміни на сервісі й надалі залишаються актуальним.

Найменування вулиць та скверів були вказані з натяком на злочини російських військ в Україні. Можна побачити й ставлення до ситуації у самій Росії, яка потерпає від падіння національно валюти. Невідомі звинуватили у цьому очільника Кремля Володимира Путіна. На мапі з'явилися такі написи: "Путин бросил страну", "Рубль сдох", "Дохлых россиян более 250 тыс. на СВО", "Рашка сдыхает".

OSM позиціонує себе як "безкоштовна географічна база даних". Інформацію оновлюють добровольці. В OpenStreetMap у процесі створення мапи використовується принцип Вікіпедії. Кожен зареєстрований користувач може вносити зміни в мапу.

Падіння рубля в Росії у 2023 році

14 серпня долар на Московській біржі перетнув позначку 101 рубль. Основна причина — нестача валюти в країні. На позаплановому засіданні Банк Росії підвищив ключову ставку з 8,5% до 12% річних. Ані це рішення, ані нафтодолари не врятують рубль від знецінення, кажуть опитані Фокусом фахівці. Економісти й надалі прогнозують рублю подальше падіння.

Економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, розповів, що за російський експорт платили рублями, а тепер виходить, що за межами РФ накопичилося багато рублів, які повертають росіянам. Такий стан справ призводить до створення дисбалансів на ринках долар-рубль, євро-рубль. Хоч торговельний баланс профіцитний, валюти, виявляється, обмаль".

Нагадаємо, 18 серпня внаслідок вибуху безпілотника було пошкоджено павільйон 8-го московського "Експоцентру". Через загрозу ударів БПЛА у Москві вперше закрили всі аеропорти.