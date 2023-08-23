Зможуть конфіскувати активи: Велика Британія визнає найманців ПВК "Вагнер" терористами, — FT

За словами журналістів, внесення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій передбачає, що будь-яка приналежність до неї вважатиметься злочином.

Велика Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією протягом кількох тижнів у рамках нових заходів із придушення російської мережі найманців. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, очікується, що глава МВС Великої Британії Суелла Браверман оголосить про це. Зазначається, що таке рішення послідувало за звинуваченнями в бездіяльності від парламенту в бік уряду.

Видання зазначило, що Велика Британія вже запровадила санкції проти ПВК "Вагнер", її засновника російського мільярдера Євгена Пригожина і низки старших командирів найманців.

Однак, як повідомляється, внесення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій передбачає, що будь-яка приналежність до неї вважатиметься злочином. Також злочином вважатиметься використання логотипу "вагнерівців" і будь-яка допомога їм.

У матеріалі йдеться, що після визнання російських найманців терористами Велика Британія зможе не просто заморозити активи ПВК, а й повністю їх конфіскувати.

Видання пише, що рішення, найімовірніше, буде позитивно оцінено депутатами-консерваторами британського парламенту.

Нагадаємо, що 22 серпня в ГУР Україні підтвердили прогноз Кирила Буданова після заколоту ПВК "Вагнер". За словами представника розвідки Андрія Юсова, на полі бою все ще трапляються окремі найманці, однак це не має системного характеру. Раніше начальник відомства заявляв, що бійці формування внаслідок військового заколоту покинуть фронт.

Також президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою, висловився щодо ситуації на кордоні з Білоруссю і ролі ПВК "Вагнер". Він зазначив, що охорона польсько-білоруського кордону є питанням безпеки Європи і НАТО. Варшава реагуватиме з великою гнучкістю залежно від того, яка ситуація складатиметься.