Може послабити підтримку України: Саркозі став голосом шанувальників Путіна в Європі, — NYT

За словами журналістів, часто симпатію до Росії відчувають радикальні сили в Європі: як праві, так і ліві. Така ситуація спостерігається у Франції, Німеччині, Італії та інших країнах.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі викликав обурення серед європейських політиків своїми заявами щодо війни Росії проти України. Це свідчить про те, що в Європі ще є "осередки" симпатій до президента РФ Володимира Путіна. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, імовірність того, що голоси путінських лобістів стануть голоснішими, зросла, оскільки контрнаступ ЗСУ просувається набагато повільніше, ніж передбачалося.

За словами Ніколь Бачаран, політолога з Sciences Po університету в Парижі, існує ризик політичної та фінансової втоми західних держав від допомоги Україні.

Видання пише, що часто симпатію до Росії відчувають радикальні сили в Європі: як праві, так і ліві. Така ситуація спостерігається у Франції, Німеччині, Італії та інших країнах. Іноді такі погляди поширюються на політиків рівня Ніколя Саркозі, які відчувають ідеологічну спорідненість із Москвою.

"Ми перебуваємо в стані війни, і демократичні країни підтримують Україну, тоді як автократії світу підтримують Путіна", — сказала Бачаран.

Видання пише, що відгомони позиції Саркозі присутні і в інших частинах Європи. Однак рішучість Заходу у відносинах з Україною, схоже, фундаментально не змінилася.

Ніколя Саркозі висловився проти звільнення Криму і за нейтралітет України

Нагадаємо, що 16 серпня повідомлялося, що Саркозі розкритикував ідею деокупації Криму. За словами колишнього президента Франції, на півострові більшість населення "досі вважають себе росіянами". А референдум під наглядом міжнародної спільноти потрібен, щоб "затвердити реальний стан справ". Саркозі вважає, що якщо не провести референдуми і не приєднати окуповані території до Росії, то конфлікт в Україні стане "замороженим".

Також колишній президент Франції заявив, що Україна має стати "мостом" між Європою та Росією. За його словами, нейтралітет України можна було б забезпечити міжнародною угодою, яка передбачає надзвичайно сильні гарантії безпеки. Саркозі також додав, що Європа дає Києву "помилкові обіцянки, які не виконуються". Йдеться про вступ до Європейського Союзу.