Заміна Голлівуду: росіянам показуватимуть китайське кіно в кінотеатрах

За даними журналістів, втративши голлівудський контент, російські кінотеатри пережили обвал зборів на 56-70%, і половина з них опинилася на межі закриття.

Замість привізних західних фільмів, які можуть потрапляти в Росію тільки в нелегальній копії, кінотеатри РФ нададуть глядачам кінострічки, створені в Китаї та різних африканських країнах. Про це заявила т.в.о. гендиректора Роскіно Катерина Наумова, передає російське видання Moscow Times.

За її словами, "великий інтерес" до китайської кінопродукції відчувають російські громадяни.

"Якість китайського кінематографа дуже сильно зросла за останні кілька років. Настільки високі технології виробництва, настільки хороша гра акторів і самі зйомки", — зазначила Наумова.

Вона додала, що опитування глядачів, які проводить Роскіно, показують інтерес до фільмів і інших "дружніх" Росії країн. Наприклад, є "великий запит на сучасний кінематограф Африки".

У попередньому році, через відсутність голлівудських фільмів, російські кінотеатри зіткнулися з різким спадом доходів на рівні 56-70%. Половина з них опинилася на межі закриття через загальний збиток у галузі, що перевищив 4 мільярди рублів.

Спроби заповнити розклад кінопоказів пропагандистськими фільмами про війну закінчилися невдало. Так, наприклад фільм "Свідок", що описує вторгнення в Україну з позицій російської пропаганди, зібрав менше 7 млн рублів за перші чотири дні прокату за бюджету в 200 млн рублів. Згідно з даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС), середня кількість глядачів на сеансі становила лише чотири людини, а для сталого прокату потрібно не менше 17-20.

Нагадаємо, американські кіногіганти Sony, Warner Bros. і Walt Disney заявили про те, що не постачатимуть новинки кіно в РФ.

Об'єднана російська мережа "Формула Кіно" і "Сінема Парк" планували запустити так званий "кінопродукт". Так мали позначати сеанси, під час яких глядачі змогли б подивитися російський фільм, доповнений "зарубіжними відеоматеріалами" — тобто голлівудським фільмом. Але від цієї практики, зрештою, вирішили відмовитися.