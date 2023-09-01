Скинув із мосту і кинув пляшку: у Німеччині чоловік напав на українських дітей, — ЗМІ

За даними слідства, невідомий чоловік напав на дітей за те, що вони говорили українською мовою. Він вимагав від них говорити російською, але ті відмовилися.

У Німеччині невідомий чоловік скинув хлопчика з України з мосту, а потім кинув у дитину пляшкою. Про це пише видання Welt.

Повідомляється, що інцидент стався в Айнбеку, в Нижній Саксонії 26 серпня, в суботу. Порушник підійшов до компанії дітей з України, які сиділи на мосту. Незнайомець говорив російською мовою і йому не сподобалося, що діти говорили українською. Чоловік зажадав від них, щоб вони перейшли на російську, а також заявив, що війну нібито почала Україна.

За версією слідства, діти з незнайомцем не погодилися. Тоді зловмисник спершу смикнув за волосся дівчинку з групи, а потім схопив десятирічного хлопчика і жбурнув його через поручні мосту. Дитина впала і вдарила об залізні балки, які були встановлені під поручнями. У нього зафіксовано травми голови.

Потім, як повідомляється, дитина звалилася в канал. Коли вона лежала там, підозрюваний кинув у неї скляну пляшку і тільки після цього втік. Пляшка влучила хлопчикові в плече.

У матеріалі йдеться, що інші діти побігли до своїх батьків, щоб розповісти про те, що трапилося. У місцевій прокуратурі заявили, що дитина, викинута з мосту, дістала несерйозні травми. Їй надали допомогу в лікарні, але потім виписали.

У прокуратурі заявили, що напад був політично мотивованим. Правоохоронці займаються пошуком злочинця.

Нагадаємо, що на початку серпня ЗМІ повідомляли, що більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. За словами журналістів, біженці називають найбільшою перешкодою для працевлаштування погане знання чеської мови. Багатьом людям немає з ким залишити дітей.

Крім того, у червні представниця Офісу Омбудсмана України Ірина Суслова заявила, що в ЄС соціальні служби забирають дітей українських біженців. Відсутність відповідних документів у особи, яка супроводжує дитину, щодо законного представництва інтересів дитини за кордоном є основною причиною.