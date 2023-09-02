Відвідав "місця предків": Путін приїхав у Тверську область, — росЗМІ (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому Володимир Путін вийшов із кортежу і попрямував до натовпу. Люди заявили, що "раді його бачити" і побажали президенту РФ "довгих років життя".

Президент Російської Федерації Володимир Путін 1 вересня відвідав Тверську область. Про це повідомило російське видання ТАСС із посиланням на спікера Кремля Дмитра Пєскова.

За словами прессекретаря, російський президент вирішив побувати на "місцях предків".

"Після відвідин "Сенежа" сьогодні Путін прийняв рішення відвідати свої рідні місця, звідки йде його рід. Це дійсно так. Відомості та відеоматеріали про відвідування ми надамо днями", — заявив Пєсков.

Один із місцевих Telegram-каналів опублікував відео, на якому кортеж Володимира Путіна зупиняється, а сам президент виходить із машини та прямує до натовпу.

"Президент Росії Володимир Путін відвідав село Тургінове в Калінінському районі Тверської області. Також він вийшов поспілкуватися з місцевими жителями", — йдеться у підписі до відеоролика.

На відео чутно, як люди кажуть Путіну, що "раді його бачити", а також бажають йому "довгих років життя". Крім того, були озвучені скарги на брак житла і недостатню кількість фахівців у регіоні.

Нагадаємо, 19 серпня в Росії заявили, що Володимир Путін відвідав Ростов-на-Дону, де розташований штаб командування, і зустрівся з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Російське командування зустріло главу Кремля в будівлі, яка ще в червні перебувала під контролем ПВК "Вагнер"

Раніше, 29 червня, Володимир Путін відвідав Дагестан, де зустрівся з жителями Дербента. Деякі користувачі мережі припустили, що це був двійник, оскільки справжньому президенту знадобився б 2-тижневий карантин.