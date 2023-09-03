На танку з літерою Z: польський журнал висміяв підігрування папи Римського Росії (фото)

Франциска зобразили в білому автомобілі з шасі від російського танка. В анонсі нового випуску тижневика підкреслили неприйнятність політики глави католицької церкви.

Польський щотижневий журнал Wprost помістив на обкладинку номера карикатуру на папу Римського Франциска. Видання звернуло увагу на підігрування понтифіка інтересам Росії.

Номер журналу вийде 4 вересня. На його обкладинці зобразили Франциска в білому автомобілі з шасі від російського танка і літерами "Z", символом повномасштабного вторгнення в Україну.

"Настав час ясно повідомити Святий Престол, що політика Франциска морально і політично неприйнятна", — йдеться в анонсі матеріалу.

Франциск називав росіян "нащадками великої Росії"

Карикатуру вибрали через промову Папи Римського на всеросійській зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Франциск назвав росіян "нащадками великої Росії" і закликав завжди пам'ятати спадщину "великої Росії Петра I і Катерини II".

Комунікат Апостольської Нунціатури в Україні згодом виправдовувався за промову Франциска. Папа Римський є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму, заявили у відомстві.

Ватикан також заступався за главу католицької церкви. Папа лише хотів заохотити молодь просувати все позитивне у великій російській культурній і духовній спадщині.