Паливний бак турецького винищувача F-4 відвалився в польоті і впав на парковку (відео)

На кадрах, що шокують, видно великий паливний бак винищувача F-4 Phantom II, який пошкодив лобове скло і дах ще й третього автомобіля, припаркованого на стоянці штаб-квартири турецької нафтової корпорації Turkish Petroleum Corporation.

Вранці 4 вересня в Анкарі стався черговий інцидент за участю винищувальної авіації. Запасний паливний бак літака турецьких ВПС F-4 Phantom II впав на два автомобілі, припарковані на стоянці штаб-квартири турецької нафтової корпорації Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Про це повідомляє The Daily Mail.

На кадрах, що шокують, видно, що великий паливний бак пошкодив лобове скло і дах ще й третього автомобіля.

На записі, зробленому перехожими, видно розчавлені дахи, вікна та двері кількох автомобілів під уламками паливного бака винищувача.

Очевидці непересічної для турецької столиці події в паніці втекли, як пишуть місцеві ЗМІ. Про постраждалих не повідомляють.

Винищувач, бак якого впав в Анкарі, злетів з військової бази Ескішехір на північному заході від міста, де проходить авіаційний фестиваль. Згодом літак безнапасно повернувся на базу.

Паливний бак винищувача впав на парковку в Анкарі

У турецькому Міноборони пояснили, що "частина військового літака F-4, що належить ВПС Туреччини, з невідомої причини впала на відкритій стоянці TPAO.

Паливний бак винищувача впав на парковку в Анкарі Паливний бак винищувача впав на парковку в Анкарі

"Літак, про який ідеться, безнапасно приземлився на площі Ескішехір. Загиблих і поранених не було. Детальне технічне розслідування з цього питання триває", — йдеться в публікації.

Коментатори були обурені інцидентом, оскільки могли загинути люди.

"Якби хтось залишив дитину в машині, дитина могла загинути. Це приклад цілковитого невігластва і некомпетентності", — написав один із користувачів.

Винищувач F-4 Phantom II

McDonnell Douglas F-4 Phantom II — американський двомісний, двотурбінний, всепогодний надзвуковий винищувач і винищувач-бомбардувальник.

З'явився на озброєнні США з 1961 року. Станом на 2012 рік, через 63 роки після першого зльоту, F-4 активно використовується, серед іншого, збройними силами Ірану, Південної Кореї, Греції та Туреччини.

Нагадаємо, що в серпні іранські дрони й катери оточили кораблі США в Перській затоці.

Також повідомлялося, що у РФ заявили про інтеграцію "Кинджалів" з винищувачами Су-34. Водночас "Кинджал" — порівняно важка ракета, яка сильно залежить від можливостей літака-носія.