У Латвії судять ексдепутата за заклик жертвувати гроші армії РФ

Латвійська прокуратура запросила для обвинуваченого Ігоря Кузьмука два роки позбавлення волі.

У Латвії триває суд над колишнім депутатом Ризької думи від партії "Згода" Ігорем Кузьмуком. За даними обвинувального висновку, Кузьмук зробив у своєму телеграм-каналі репост публікації російського пропагандиста Володимира Рогова із закликом збору коштів на потреби армії РФ. Про це повідомляє видання Delfi.

Прокуратура кваліфікувала ці дії як "матеріально-технічну та фінансову допомогу армії агресора". У латвійському законодавстві за подібні правопорушення передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до десяти років.

Прокуратура запросила для обвинуваченого два роки позбавлення волі з огляду на те, що він тільки поширив заклик.

За словами адвоката Імми Янсоне, підсудний свою провину не визнав, а порушена проти нього справа — політична та етнічна дискримінація. Очікується, що вирок підсудному може бути винесено вже на наступному засіданні суду, яке відбудеться 12 вересня.

Пост Кузьмука в Telegram було видалено, але в його соцмережах залишилися інші публікації, які, на думку Delfi, можна розцінювати як кремлівську пропаганду.

На день армії Росії, 23 лютого 2019 року, Кузьмук виклав у Facebook фотографію в кашкеті із символікою СРСР і підписом "Служу Союзу!".

Скриншот із Facebook Кузьмука Фото: RUS.TVNET

Суд над колишнім депутатом розпочався в грудні минулого року. Кузьмук на час судового процесу не був поміщений під варту і продовжує працювати спортивним тренером. На засідання він приходить із перекладачем, оскільки попри тривалу політичну діяльність латиською розмовляє насилу, повідомляє RUS.TVNET.

Нагадаємо, що минулого місяця Латвія заблокувала три російські сайти за "підтримку війни РФ проти України".

Також ми писали, що тисячі росіян, які проживають у Латвії, у вересні отримають листи з проханням покинути країну.