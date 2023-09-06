"Загрожують безпеці країни": швейцарські парламентарі зажадали від влади висилки шпигунів

Відповідну ініціативу комітету Національної ради у закордонних справах мають схвалити обидві палати парламенту Конфедерації. Це забезпечить внутрішню і зовнішню безпеку країни, захистить її репутацію, пишуть ЗМІ.

Федеральна рада (уряд) Швейцарії має неухильно висилати з країни російських та інших іноземних шпигунів. Таке рішення ухвалив у вівторок, 5 вересня, комітет Національної ради (великої палати парламенту) у закордонних справах, пише Swissinfo.ch.

Як повідомляється, далі рішення мають схвалити сама велика палата, а також мала — Рада кантонів.

Якщо вони це зроблять, зазначає видання, швейцарська влада буде зобов'язана послідовно висилати з країни всіх іноземців, які володіють дипломатичним та іншим статусом недоторканності, які займаються забороненою розвідувальною діяльністю, чим ставлять під загрозу внутрішню або зовнішню безпеку Швейцарії, а також її роль як держави, яка приймає у себе штаб-квартири найважливіших міжнародних організацій.

За інформацією Swissinfo.ch, швейцарські парламентарії зазначили, що шпигунська діяльність ставить під загрозу не тільки конфіденційну інформацію та іншу інформацію статусу ДСК, а ще й такі базові засади країни, як свобода думок і зібрань. Репутацію Швейцарії як безпечної для іноземних гостей держави також буде поставлено під загрозу, зазначили в парламентському комітеті.

Swissinfo.ch наводить дані Федеральної розвідувальної служби Швейцарії NDB, згідно з якими з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України масштаби шпигунської діяльності РФ в альпійській країні помітно зросли.

Тим часом, зазначає видання, хоча заборонена розвідувальна діяльність у Швейцарії і є кримінально караним діянням, дуже часто особи, викриті в шпигунстві, мають дипломатичний імунітет. Заарештувати і засудити їх не можна, але можна вислати, пише Swissinfo.ch.

Нагадаємо, раніше розвідка Швейцарії назвала шпигунів із РФ загрозою через членство країни в РБ ООН.

У травні видання Norway Postsen повідомило, що російські шпигуни намагалися придбати мінісубмарини типу ROV у Норвегії. Три людини діяли на території Норвегії під дипломатичним прикриттям, але насправді працювали на російське ГРУ.