"Голосуй за нас, убий своє майбутнє": хакери зламали сайти "Единой России" (фото)

На порталах з'явилася інформація про втрати ЗС РФ у війні з Україною, а також іронічні заклики голосувати за партію, яка розкрадає країну і вбиває її громадян.

Невідомим хакерам вдалося зламати сайти керівної партії Російської Федерації "Единая Россия". Про це пише "Обозреватель" 7 вересня.

За даними видання, загалом хакерської атаки зазнали 59 офіційних порталів партії. Зломщики змінили наповнення сайтів, розмістивши на них інформацію про втрати ЗС РФ, корупцію та невиконані обіцянки влади.

Так, у розділі "Наші досягнення" з'явилися фотографії трун і малозабезпечених росіян. До знімків додаються іронічні заклики голосувати за "Единую Россию".

"Майже 300 тисяч загиблих, сотні тисяч інвалідів, десятки тисяч зниклих безвісти — голосуй за нас, убий своє майбутнє", — свідчить одне з гасел.

Хакери нагадали росіянам, що президент РФ Володимир Путін свого часу запевняв, що в країні не підвищать пенсійного віку, не стануть міняти Конституцію і не будуть оголошувати мобілізацію.

Також наведено цитату російського президента про те, що довічно обіймати керівну посаду "абсолютно неприйнятно". При цьому Володимир Путін є главою країни вже 23 роки.

У зв'язку з кібератакою роботу сайтів було припинено.

Нагадаємо, 5 вересня хакери з групи "Кіберпартизани" повідомили, що Червоний Хрест Білорусі вивозив дітей з окупованих територій України, а також допомагав їх "соціалізувати". Глава філії Червоного Хреста в Білорусі Дмитро Шевцов їздив на окупований Донбас із нашивкою із символом "Z".

Фокус також писав про те, як хакери СБУ зламують техніку росіян прямо на фронті. Усе це часто доводиться робити на близькій відстані, що, своєю чергою, дуже небезпечно для самих хакерів.