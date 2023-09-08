Подвійний теракт: у Малі через напад бойовиків загинули понад 60 осіб (відео)

За даними журналістів, терористи напали на човен, коли він прямував річкою Нігер із міста Гао в Мопті. По судну було випущено щонайменше три ракети.

Ісламістські екстремісти провели два терористичні акти в Малі одночасно, що призвело до загибелі десятків цивільних осіб і військовослужбовців. Про це повідомляє видання BBC.

За інформацією, бойовики атакували човен, що прямував річкою Нігер із Гао в Мопті. Під час атаки було зроблено щонайменше три ракетні постріли по судну. Це призвело до призвело до загибелі 49 цивільних осіб і 15 військових

Після припинення руху човна, військові сили почали операцію з порятунку тих, хто вижив, і на місці події триває слідство.

Ісламістські бойовики також здійснили напад на армійський табір у районі Кільце Бурейма в Гао. Унаслідок зіткнення зі збройними силами загинуло близько 50 осіб.

Уряд країни оголосив триденну національну жалобу.

Нагадаємо, що в столиці Сомалі стався масштабний теракт. Масштабний теракт стався біля міністерства освіти, яке розташоване в Могадішо. Під будівлею здетонували два автомобілі, начинені вибухівкою. Унаслідок теракту загинули щонайменше 100 осіб. Понад 300 громадян дістали різні поранення і травми.

Раніше масштабний теракт стався біля мавзолею Шах-Черах в іранському місті Шираз. Троє озброєних невідомих здійснили напад на релігійну будівлю, відкривши стрілянину по вірянах. Жертвами теракту стали щонайменше 15 осіб.