"Абсолютно очевидно": Папа Римський займає проросійську позицію, — ОП (відео)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви Папи Римського Франциска призвели до обнулення репутації Святого Престолу.

Папа Римський Франциск не може бути посередником у врегулюванні війни між Україною та Російською Федерацією. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" 8 вересня.

За словами Михайла Подоляка, риторика Папи Римського унеможливила його посередницьку місію, оскільки він транслює проросійські наративи.

"Це абсолютне, несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу", — констатував Подоляк.

На думку радника глави ОП, проросійська позиція глави католицької церкви може мати негативний вплив.

"Якщо людина чітко промоутує право Росії вбивати на іншій суверенній території громадян іншої країни, це є промоцією війни так такої", — сказав радник.

Михайло Подоляк також зазначив, що йому сподобалася реакція польського щотижневого журналу Wprost, який розмістив на обкладинці карикатуру, що "чітко показує ставлення католицького світу до заяв Папи Римського".

Що сказав Папа Римський

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський Франциск за допомогою телемосту звернувся до учасників Всеросійської зустрічі молоді в Санкт-Петербурзі, закликавши молодих російських католиків не забувати про "велику спадщину" РФ.

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності", — сказав Понтифік.

Пізніше Комунікат Апостольської Нунціатури в Україні прокоментував висловлювання Папи, зазначивши, що Понтифік є "рішучим супротивником і критиком будь-якої форми імперіалізму або колоніалізму в усіх народах і ситуаціях".