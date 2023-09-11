"Характерний посил": у Молдові розмалювали монумент із радянським танком (фото)

У молдавському селі Корнешт невідомі залишили кілька написів на меморіалі, присвяченому солдатам 6-ї танкової армії СРСР.

У понеділок, 11 вересня, у Молдові, недалеко від кордону з Румунією, на радянському меморіалі хтось зробив написи фарбою. Про це пише "Главком".

Як зазначають журналісти, на монументі, розташованому поблизу міста Унгени, з'явився "характерний посил".

"Російський танк, йди на х*й", — свідчить напис на пам'ятнику.

Монумен радянським танкістам у Молдові Фото: Главком

Портал Eadaily уточнив, що інцидент стався в селі Корнешти Унгенського району. Повідомляється, що меморіал присвячений солдатам 6-ї танкової армії СРСР.

За словами авторів публікації, місцева влада спочатку заявила, що не знає про те, що трапилося. Пізніше примар Віра Буга зазначила, що зателефонувала в поліцію. Один із правоохоронців визнав, що бачив напис, імовірно зроблений уночі.

"Сьогодні ми усунемо цей напис і повернемо все в порядок. Досі не надходило скарг. Зараз дільничний поліцейський зробив фотографії та повідомив поліцію", — заявила чиновниця.

На знімку, опублікованому виданням, також видно, що на танку написано "Слава Україні!".

На танку з'явився напис "Слава Україні!" Фото: Cenzura.md

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у столичному парку "Вічної слави" невідомі облили фарбою погруддя радянських партизанів. На бюстах ватажків написали слова "кат", "окупант" і "чекіст" білою фарбою.

Ми також писали про те, що в серпні минулого року почався демонтаж пам'ятника з офіційною назвою "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників". Знесення пам'ятника в латвійському суспільстві обговорювали протягом кількох років, остаточне рішення ухвалили в травні 2022 року.