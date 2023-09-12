РФ хоче захопити більше територій, але ЄС теж прагне приєднати нові країни, — ЗМІ

За словами журналістів, лідери Європейського Союзу хочуть приєднати до блоку ще 8 країн. Можливо, процес займе близько 7 років.

Спроба військового захоплення України Росією підштовхнули лідерів Європейського Союзу до розробки своїх планів щодо розширення. Так, наразі керівництво ЄС хоче залучити до блоку до 8 нових держав, серед яких і Україна. Про це пише видання Politico.

Однак, як зазначили журналісти, таке прагнення таїть у собі певні ризики для європейського блоку. Так, вступ нових країн вимагатиме надалі радикальних внутрішніх реформ. Можливо, через це почнуться протистояння між нинішніми членами Євросоюзу. Незважаючи на це, вторгнення Росії в Україну змусило ЄС зрозуміти, що чекати не можна.

"Зараз настав момент проявити сміливість і змінити наш підхід до розширення — щоб шість західнобалканських країн, кожна з них, а також Україна і Молдова увійшли в нашу сім'ю", — сказав журналістам міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

За його словами, розширення — це навіть не бюрократичне підприємство. У цьому випадку йдеться про експорт і захист певної моделі життя вільних демократій.

Видання пише, що розширення ЄС стане темою щорічної промови президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку буде виголошено 13 вересня. Також це питання вивчають Міністри з європейських справ із 27 країн ЄС. Примітно, що Німеччина і Франція також підтримують цю ідею.

Однак, як повідомляється, поки незрозуміло, скільки часу піде на повноцінну інтеграцію нових країн до ЄС. Передбачається, що це займе 7 років. Президент Франції Еммануюель Макрон підтримує ідею поетапного розширення, за якого країни спочатку отримають доступ до єдиного ринку, перш ніж стануть повноправними членами ЄС.

Нагадаємо, що 7 вересня президент України Володимир Зеленський пригрозив країнам ЄС арбітражем, якщо залишаться зернові обмеження. За словами глави держави, Київ не зацікавлений у тому, щоб іти на крайні заходи, але іншого виходу не буде, якщо деякі країни ЄС не скасують свої санкції. При цьому більша частина Євросоюзу залишається на боці України і закликає зняти зернові обмеження.