Попри санкції Чехія збільшила імпорт російської нафти до 11-річного максимуму

Чехія використовує дедалі більше російської нафти — у першому півріччі цьогоріч частка "чорного золота", імпортованого з російського трубопроводу "Дружба", становила близько 65%.

Чехія збільшує закупівлі російської нафти через побоювання, що постачання з Росії через територію України може будь-якої миті припинитися внаслідок воєнних дій, пише чеське видання Hospodarske Noviny. Посилаючись на державного оператора чеських нафтопроводів Mero, ЗМІ засвідчує, що частка саме російської нафти у структурі імпортованих нафторесурсів Чехії становить найвищий рівень з 2012 року.

З 2022 року ЄС заборонив імпорт нафти з Росії, але для Чехії залишився виняток — країна продовжувала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". За підрахунками громадської організації No Russian Oil, з початку 2023 року до Чехії було імпортовано російської нафти на 1,1 мільярда доларів, водночас до бюджету Росії сплачено 308 мільйонів доларів.

Загалом Чеська Республіка отримує нафту з двох основних джерел. Одне із них – вже згаданий трубопровід "Дружба". Іншу частину поставок нафти забезпечує трубопровід IKL з Німеччини, який сполучається з трубопроводом TAL з Італії. За весь 2022 рік цими трубопроводами на нафтопереробні заводи в Чехії надійшло 7,4 мільйона тонн нафти, що приблизно на 7% більше, ніж у 2021-му.

Чехія планує повністю відмовитися від російської нафти до 2025 року. Тож над масштабуванням своїх потужностей працює державна компанія Mero, яка є єдиним транспортером сирої нафти у країні.

"Оператор Mero розпочав проєктні роботи з розширення потужності європейського трубопроводу TAL. Проєкт вартістю 700 мільйонів доларів має збільшити імпорт нафти на 4 мільйони тонн на рік — до 8 мільйонів тонн", — повідомила речниця Mero Барбора Пуцова.

Натомість у неділю, 10 вересня, перед будівлею Міністерства промисловості і торгівлі (MPO) в Празі відбулися протести проти високого імпорту російської нафти в Чехію. Люди вимагали від уряду мотивувати чеського нафтопереробника Orlen Unipetrol скоротити поставки нафти з Росії. Проте, за словами речника MPO Войтеха Срнки, миттєво замінити поставки нафти з Росії неможливо, однак у майбутньому Чехія планує повністю відключитися від російської нафти.

Раніше, крім нафти, Чехія також залежала від поставок газу з Росії. Однак з 2022 року в рамках антиросійських санкцій ЄС почав обмежувати імпорт російського газу, тож газ з Росії в Чехію не надходив з початку 2018 року. На зміну йому прийшов норвезький газ і скраплений природний газ (СПГ) з терміналів у Нідерландах і Бельгії.

Нагадаємо, Фокус писав, скільки коштуватиме російська нафта та якими будуть наслідки обвалу цін після впровадження антиросійських санкцій з боку ЄС та інших країн. Проте США не бачать поки що причин для занепокоєння через нафту з РФ, а G7 відклали регулярні перегляди цін на нафту через різке їх зростання.

Тим часом у південних регіонах Росії вже помітили дефіцит пального. Експерти Фокусу пояснили початок паливної кризи у країни-агресора і назвали РФ країною пустої бензоколонки.