Зациклився на переговорах: Макрон зрозумів, що помилявся, пропонуючи "зберегти лице" Путіну, — ЗМІ

За словами журналістів, президент Франції зрозумів, що глава Кремля насправді не зацікавлений у переговорах. Зараз Франція шукає нових партнерів, оскільки хоче очолити процес розширення Євросоюзу.

Президент Франції Емманюель Макрон зрозумів, що помилявся, коли говорив, що главі Кремля Володимиру Путіну потрібно "зберегти обличчя". Зараз у французького лідера більш серйозний настрій на підтримку України. Про це пише видання Politicio з посиланням на свої джерела у французькій дипломатії.

Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідером по допомозі Києву став на той момент прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Тоді ж Макрон наполягав на тому, що Путіна не можна принижувати, а Росія заслуговує на "гарантії безпеки".

Однак, як пише видання, відтоді настрої в Парижі змінилися. Так, Макрон узяв на себе зобов'язання бути одним із найсильніших союзників України. Він згоден на підтримку "до перемоги".

Старший радник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Ейсбург, Макрон був зациклений на ідеї зіграти посередницьку роль між Путіним і Зеленським.

"А це означало, що він був надзвичайно обережний, коли справа стосувалася поставок зброї", — сказав він.

За його словами, президент Франції зрозумів, що Путін насправді не зацікавлений у переговорах.

Також повідомляється, що зараз Франція шукає нових партнерів, оскільки хоче очолити процес розширення Євросоюзу, хоча раніше ставилася до цього негативно.

"У Парижі та за його межами за закритими дверима ведеться гарячкова дипломатична діяльність. Французький уряд проводить консультації і тестує "червоні лінії" перед великою промовою, яку Макрон збирається виголосити на початку наступного року", — ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що президент Франції в цій промові викладе свої амбіції щодо розширення ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ хоче захопити більше територій, але ЄС теж прагне приєднати нові країни. За словами журналістів, лідери Європейського Союзу хочуть приєднати до блоку ще 8 країн. Можливо, процес займе близько 7 років.