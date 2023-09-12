"Потрібно більше живої сили": Путін хоче використовувати північнокорейських солдатів, — ЗМІ

Експерт не виключає, що президент РФ може планувати розміщення солдатів із КНДР на кордоні з Україною або в зоні бойових дій.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін, імовірно, прагне розмістити солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) на кордоні з Україною. Про це пише Sky News з посиланням на фахівця з Північної Кореї Сон Юн Лі.

Експерт вважає, що Володимир Путін має намір отримати від переговорів із Кім Чен Ином снаряди, а також підтримку у вигляді живої сили, яку можна було б розмістити в районі кордону між РФ і Україною

Крім того, Сон Юн Лі не виключає, що російський лідер хоче використовувати північнокорейських солдатів у зоні бойових дій. За його словами, це припущення ґрунтується на "деяких фактах".

"Зараз Росії потрібно більше живої сили, з огляду на великі втрати і жертви, яких вона зазнала в цій війні", — зазначив Сон Юн Лі.

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Експерт також вказав на те, що РФ досі не відправила назад у КНДР усіх північнокорейських робітників, незважаючи на те, що підписала резолюцію ООН, яка зобов'язує це зробити. Тому на території Росії зараз перебувають тисячі громадян КНДР.

За словами Сон Юн Лі, влада КНДР не виявляє особливої поваги ні до людського життя, ні до життя свого народу.

"Таким чином, у такого роду переговорах між ними є утилітарний, прагматичний аспект", — зазначив експерт.

Сон Юн Лі підкреслив, що Пхеньян має у своєму розпорядженні значні запаси зброї, яку може бути передано Москві. Зі свого боку Кім Чен Ин, на думку експерта, прагне отримати від Росії передові військові технології.

"Тому, коли справа доходить до військової потужності, Північна Корея — це не жарт", — сказав Сон Юн Лі.

Нагадаємо, у неділю, глава КНДР Кім Чен Ин на особистому бронепоїзді вирушив зі столиці Пхеньяну в РФ, щоб провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Північнокорейський лідер також вирішив узяти участь у Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці з 10 по 13 вересня. Це перший візит Кім Чен Ина за межі КНДР за останні чотири роки.